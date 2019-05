Giro d’Italia | ad Anterselva vince Peters | Carapaz allunga in classifica

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz : “Ho guadagnato qualche secondo su Nibali - è importante ma la strada è lunga” : Richard Carapaz ha rafforzato la maglia rosa al Giro d’Italia 2019, l’ecuadoregno ha infatti attaccato nel finale della diciassettesima tappa e si è dimostrato in grandissima forma lungo l’ascesa che conduceva ad Anterselva. L’alfiere della Movistar conserva il simbolo del primato con 1’54” su Vincenzo Nibali, oggi è riuscito a guadagnare sette secondi sullo Squalo e ha compiuto un passo importante verso la ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Non ero in giornata - ma l’abbiamo superata”. Squalo in difficoltà ad Anterselva : Vincenzo Nibali ha sofferto nel finale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo non era in ottime condizioni fisiche ed è andato in difficoltà sulle dure pendenze della salita conclusiva che conduceva al traguardo di Anterselva: il siciliano non ha risposto all’attacco di Mikel Landa e poi ha prestato il fianco anche all’allungo di Richard Carapaz, la maglia rosa ha capito che il suo avversario diretto non ...

Il francese Nans Peters ha vinto la 17ª tappa del Giro d’Italia : Il ciclista francese Nans Peters, del team AG2R, ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia, 181 chilometri da Commezzadura ad Anterselva, nella provincia autonoma di Bolzano. Peters è arrivato al traguardo in solitaria con oltre un minuto di vantaggio sul colombiano

Giro d’Italia - Carapaz stacca tutti nel giorno del suo compleanno : maglia Rosa sempre più solida - ecco la nuova classifica : Carapaz si conferma maglia Rosa nel giorno del suo 26° compleanno: la nuova classifica generale del GIro d’Italia Un compleanno speciale per Richard Carapaz: il ciclista ecuadoregno della Movistar è stato autore di un’ottima performance, oggi, nella 17ª tappa del GIro d’Italia, grazie anche all’ottimo lavoro del compagno di squadra Mikel Landa. La maglia Rosa ha festeggiato oggi il suo 26° compleanno con un regalo ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - 17^ tappa : Vincenzo Nibali perde secondi da Landa e Carapaz - Squalo a 1’54” dalla maglia rosa : Vincenzo Nibali ha sofferto sulle pendenze che conducevano al traguardo di Anterselva e ha perso terreno in occasione della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2019. Lo Squalo, ieri capace di attaccare sul Mortirolo, oggi non è parso in grandissima condizione e ha sofferto sulla salita finale: prima ha attaccato Mikel Landa, poi ha piazzato la stoccata anche la maglia rosa Richard Carapaz e il siciliano ha dovuto lasciare sul piatto ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Commezzadura-Anterselva) : vince Nans Peters - in difficoltà Vincenzo Nibali : Il francese Nans Peters vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2019, 181 km da Commezzadura ad Anterselva. Il 25enne della AG2R La Mondiale si impone tra i fuggitivi grazie ad un attacco nel finale e coglie così la prima vittoria da professionista. Secondo posto per il colombiano Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), mentre al terzo si piazza Davide Formolo (BORA-Hansgrohe), seguito da Fausto Masnada (Androni Giocattoli – ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Valdaora-Santa Maria di Sala : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : domani (giovedì 30 maggio) si svolgerà la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2019, 222 km da Valdaora a Santa Maria di Sala. Dopo le fatiche degli ultimi giorni, gli uomini di classifica potranno rifiatare in una tipica tappa di trasferimento, prima del gran finale di questa Corsa Rosa. Il percorso di questa frazione non presenta infatti difficoltà altimetriche e sarà quindi l’ultima occasione per i velocisti. Dopo la partenza da ...

Giro d’Italia 2019 - Risultato diciassettesima tappa : Peters vince in solitaria - Landa e Carapaz staccano Nibali e Roglic : Arrivo nella patria del biathlon azzurro per quanto riguarda il Giro d’Italia 2019: la diciassettesima tappa della Corsa Rosa con partenza da Commezzadura si è conclusa dopo 181 chilometri proprio in quel di Anterselva. Frazione mossa con una salita conclusiva e la picchiata verso il poligono al termine: a trionfare è stato il transalpino Nans Peters. Primo successo della carriera per il 25enne atleta dell’AG2R, abile a beffare con ...

Giro d’Italia – Peters trionfa sul traguardo di Anterselva : primo successo per il francese dell’AG2R : Peters si aggiudica la 17ª tappa del Giro d’Italia: applausi sul traguardo di Anterselva per il 25enne dell’AG2R E’ Peters il vincitore della 17ª tappa del Giro d’Italia 2019. Il 25enne dell’AG2R La Mondiale ha conquistato il suo primo successo dopo un ottimo attacco nella difficile frazione percorsa oggi dai ciclisti in gara alla Corsa Rosa. I corridori hanno pedalato per 181km, da Commezzadura ad ...

Giro d’Italia 2019 - Davide Formolo in fuga : a caccia della top ten in classifica generale! Attaccanti con 7' sul gruppo : fuga in corsa al Giro d’Italia 2019, ben 18 uomini sono riusciti a evadere in avvio della diciassettesima tappa e tra questi c’è anche Davide Formolo. L’alfiere della Bora-hansgrohe, dodicesimo in classifica generale a 11’51” dalla maglia rosa Richard Carapaz, si è inserito nell’attacco della prima ora con l’obiettivo di cercare di vincere la frazione che si concluderà ad Anterselva ma anche con la ...

Giro d’Italia - Sciandri : ‘Ho preso io la bici di Roglic - mi spiace che la gente sospetti’ : L’episodio del cambio di bici e della successiva caduta di Primoz Roglic nella tappa di domenica scorsa del Giro d’Italia ha fatto molto discutere. Il corridore sloveno aveva preso la bici del compagno di squadra Tolhoek dopo aver subito un problema meccanico, ma si è trovato in difficoltà con un mezzo dall’assetto diverso ed è caduto nella discesa finale. Alcuni media hanno messo in risalto un particolare di questa vicenda: la bici rotta di ...

Giro d’Italia 2019 : Ciccone trionfa sotto la pioggia sul Mortirolo : Giro d’Italia 2019: Ciccone trionfa sotto la pioggia sul Mortirolo Giornata importante ieri al Giro d’Italia 2019. Il giovane abruzzese si toglie la soddisfazione più grande della carriera, mentre tra gli uomini di classifica Carapaz controlla la situazione e Roglic perde ancora. Sedicesima tappa: battaglia sul Mortirolo A inizio della 16a tappa del Giro d’Italia va via una fuga di 21 corridori, tra cui Giulio ...

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz ora nettamente favorito anche per i book-makers. Quota a 1 - 60 per l’ecuadoriano - scommessa “facile” : Siamo nell’ultima settimana del Giro d’Italia 2019, reduci dalla durissima sedicesima tappa che ha visto i corridori affrontare le difficilissime rampe del Mortirolo, che ha messo in ginocchio uno dei favoriti per il successo finale, ovvero lo sloveno Primož Roglic. L’attacco di Vincenzo Nibali sull’erta citata è stato sontuoso ma non ha sortito gli effetti sperati relativamente alla vetta della classifica. Il corridore ...

Giro d’Italia 2019 - i dati dell’attacco di Vincenzo Nibali sul Mortirolo : 450 watt sprigionati! Che scatto dello Squalo : Vincenzo Nibali ha dato spettacolo durante la tappa di ieri al Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha attaccato sulle prime rampe del Mortirolo per fare saltare il banco: uno scatto fulmineo, secco, repentino che ha lasciato sul posto tutti gli avversari e che ha tenuto tutti i tifosi col fiato sospeso. Il capitano della Bahrain-Merida ha voluto forzare i tempi per mandare in difficoltà i rivali diretti, impresa riuscita perché Primoz Roglic ha ...