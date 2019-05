Addio | pioggia! L' estate bussa alle porte con punte di 30 gradi nel weekend

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Finalmente arriva il caldo. Dopo settimane di pioggia e temperature dal sapore autunnale, neldel 1° e 2 giugno il sole splenderà e l’inizierà a farsi sentire con temperature che sfioreranno i 30in gran parte della Penisola.Osservando le mappe meteo e dando uno sguardo agli aggiornamenti di www.iLMeteo.it, notiamo come già da venerdì 31 Maggio un vasto campo di alta pressione, di origine azzorriana, si allungherà verso l’Europa occidentale inglobando anche parte dell’Italia.Nella giornata di sabato 1° giugno, il sole splenderà sulle regioni del Centro Nord con temperature previste in deciso aumento: si dovrebbero toccaredi 28-30°C nelle principali città di pianura e zone interne. Nel corso del pomeriggio, non sono da escludere dei rovesci localizzati sulle zone montuose di Alpi ...

