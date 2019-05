C’è chi festeggia

Pamela Perricciolo confessa ecco chi c’era dietro Mark Caltagirone : Eliana Michelazzo e Pamela Prati sono andate in tv dire la loro verità, e alla fine anche Pamela Perricciolo ha fatto una lunga intervista con Selvaggia Lucarelli. Sia Eliana Michelazzo che Pamela Prati hanno hanno dichiarato di essere “vittime” di un sistema di cosiddetto “catfishing”, Pamela Perricciolo, nota anche con il soprannome di Donna Pamela, ha diviso le responsabilità con la Michelazzo e con la Prati, svelando ...

C’è un nuovo Tamagotchi - 20 anni dopo il primo : Il loro primo esordio risale al 1996 e nonostante siano passati più di vent’anni, probabilmente i nostalgici del passato non avranno ancora dimenticato i giorni (e le notti) trascorsi ad accudire il loro amato animaletto virtuale che prendeva vita all’interno dei Tamagotchi. Del Tamagotchi, una delle icone degli anni Novanta, è memorabile innanzitutto la storia: la sua invenzione si deve a un giorno in cui Aki Maita, della Bandai ...

Marco Castaldi, in arte Morgan , nato nel 1972 a Milano, in quasi 30 anni di carriera ha conosciuto gli alti e i bassi. Mai facilmente inquadrabile, artista geniale, da membro ...

Luisa Ranieri : «Invecchiare? Che C’è di male - vuol dire che hai vissuto» : Luisa Ranieri ha un profilo non da poco. Attrice, mamma di due bambine, Emma 7 anni e Bianca 3 anni, moglie del commissario più amato dagli italiani, Montalbano, ovvero Luca Zingaretti che ha conosciuto sul set del film «Cefalonia», cognata dell’unico uomo politico, Nicola Zingaretti, governatore della regione Lazio e segretario del Pd scelto per fare opposizione a Salvini. Ma di tutto questo non si può parlare. Luisa Ranieri, 45 anni, ...

Yemen : a Basatheen sono in molti a fuggire - ma C’è anche chi si batte per un futuro migliore : di Laura Silvia Battaglia Basatheen significa i “i giardini” e, a dispetto del nome, è uno slum periferico nella città di Aden, la perla dello stretto di mare di Baab al Mandab e oggi capitale della Repubblica dello Yemen devastata dalla guerra. Il quartiere è un condensato di fogne a cielo aperto che si confondono con l’acqua piovana, discariche di rifiuti a ogni angolo di strada, costruzioni sbilenche, baracche di lamiera, tende. In questo ...

F1 - GP Monaco 2019 : piove ad intermittenza nel Principato. C’è il rischio di gara “pazza” : Una variabile importante potrebbe aggiungersi a quelle già note nella gara di Montecarlo, sesto round del Mondiale 2019 di F1, che inizierà alle ore 15.10. Le condizioni meteorologiche, infatti, sono altamente instabili e pioviggina ad intermittenza nel Principato. Una condizione che potrebbe portare ad una gara “pazza” in cui tutto può accadere nel corso dei 78 giri. Una speranza, forse, per i rivali della Mercedes, apparsa ...

Panchina Lazio - fumata nera con Simone Inzaghi : in pole per il sostituto C’è Mihajlovic : Panchina Lazio – Molto bene in Coppa Italia, deludente in campionato ed Europa League. Può essere riassunta così la stagione della Lazio che ha vinto la Coppa Italia ma in campionato e soprattutto Europa League il percorso è stato non entusiasmante. Il presidente Lotito non ha nascosto la delusione per la stagione e sono in corso valutazioni per quanto riguarda il futuro. Negli ultimi è andato in scena un un incontro con Simone ...

Europee - M5s chiude la campagna a Roma. Ma nel momento clou in piazza non C’è il pienone : le immagini dall’alto : Il Movimento 5 Stelle chiude a Roma la campagna elettorale per le elezioni Europee, ma Bocca della Verità, scelta per l’evento conclusivo, è tutt’altro che gremita. Alle 22.00 circa, al momento dell’intervento conclusivo di Luigi Di Maio gli spazi vuoti sono molti, come mostrano le immagini dall’alto della piazza. Elezioni Europee 2019 | Di Marco Venturini Europee 2019 e ...

C’è chi vorrebbe WhatsApp e le altre app di messaggistica senza la crittografia : Il Ministro federale dell'Interno tedesco ha affermato che vorrebbe che il governo potesse avere accesso a tutti i messaggi e le telefonate criptate end-to-end delle principali applicazioni di messaggistica. L'articolo C’è chi vorrebbe WhatsApp e le altre app di messaggistica senza la crittografia proviene da TuttoAndroid.

C’è il marchio Xiaomi nel futuro europeo di Redmi K20 e K20 Pro : Secondo una fonte abbastanza sicura, Redmi K20 e K20 Pro potrebbero arrivare in Polonia, e verosimilmente nel resto d'Europa, con il nome di Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro. L'articolo C’è il marchio Xiaomi nel futuro europeo di Redmi K20 e K20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Cosa C’è dopo la morte? Per Keanu Reeves solo il vuoto che lasciamo in chi ci ama : In una intervista tv Keanu Reeves ha rivelato che la morte non gli fa nessuna paura. Quale che sia, se e Cosa ci sarà dopo, sono tutte cose che lo lasciano indifferente. A spaventarlo è solo dover lasciare chi ama e ha bisogno di lui, come la sorella Kim, malata di leucemia. L'attore ospite al “Late Show with Stephen Colbert” per promuovere il suo nuovo film "John Wick 3”, ha rilasciato una toccante dichiarazione alla ...

Bomba dalla Spagna : Sergio Ramos rompe con Florentino Perez e CR7 lo chiama alla Juve! Ma quanto C’è di vero? : Sergio Ramos sembra essere in rotta con il Real Madrid, a seguito dell’esclusione dalla Champions League per mano dell’Ajax “Sergio Ramos rompe con Florentino Perez e CR7 lo chiama alla Juve!“ La Bomba arriva dalla Spagna, per la precisione da As che ha parlato di rottura tra il calciatore ed il Real Madrid a seguito dell’esclusione dalla Champions League per mano dell’Ajax. Da qui a dire che possa ...

Buschini : retata Casamonica altro segnale per ribadire che non C’è posto per mafie nel Lazio : Roma – “Un ringraziamento, da parte mia e del Consiglio regionale del Lazio, a magistratura e forze dell’ordine che senza sosta lavorano per ripristinare la legalita’ nel nostro territorio. L’operazione di oggi e’ un altro, fondamentale, segnale per ribadire che non c’e’ posto per le mafie nel Lazio”. Cosi’ in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro ...

Panchina Lazio - per i bookie C’è anche Mihajlovic : in quota Nesta : Panchina Lazio – La Lazio ha salvato la stagione con la vittoria della Coppa Italia, un risultato importante che permette al presidente Lotito di programmare al meglio il futuro. E’ incerta la situazione per quanto riguarda la Panchina, nel dettaglio Simone Inzaghi non è certo di rimanere in biancoceleste. Una soluzione secondo i bookie porta a Sinisa Mihajlovic, l’arrivo del serbo in Panchina è offerto a 5,00 sul ...