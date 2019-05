Mattarella alla Fincantieri di Castellammare | omaggio a un' eccellenza italiana

Omicidio D’Antona vent’anni dopo - Mattarella : “Le minacce alla democrazia cambiano - valori da difendere sempre” : “Il terrorismo è stato sconfitto grazie all’unità del nostro Paese, dei suoi soggetti politici, delle sue forze intellettuali, del mondo del lavoro. Le minacce alla democrazia cambiano e così i rischi per la convivenza. In un Paese democratico, quale è il nostro, si deve costantemente rammentare che vi è un patrimonio di valori e di istituzioni che va sempre difeso insieme”. Un messaggio contenuto anche nell’esperienza e ...

Mattarella scrive a Lagioia : "Gli ideali di Primo Levi alla base della convivenza sociale" : ' I valori che Primo Levi ha vissuto e trasmesso, specialmente la necessità di non dimenticare ciò che è avvenuto negli anni della Seconda Guerra Mondiale , come tragica conseguenza del disprezzo dei ...

Napoli - Mattarella in visita a Noemi. La bambina è ancora grave a 3 giorni dalla sparatoria di piazza nazionale : La piccola è stata ferita da un proiettile venerdì scorso e il cui obiettivo era un pregiudicato. Prosegue la caccia al sicario, finora senza esito

Napoli - Mattarella in ospedale fa visita alla piccola Noemi : Roma, 7 mag., askanews, - visita di mezz'ora del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Noemi, la bimba di quattro anni ferita gravemente il 3 maggio in un agguato a Napoli, in piazza ...

Mattarella in ospedale a Napoli dalla piccola Noemi : Dal San Carlo al Santobono di Napoli, sono pochi i chilometri percorsi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per fare visita alla piccola Noemi, la bimba di 4 anni ferita nel corso di una sparatoria in Piazza Nazionale e ricoverata adesso in gravi condizioni all’ospedale pediatrico napoletano. Dopo la visita alla bimba, Mattarella ha incontrato i genitori della piccola Noemi ed i medici del reparto, che ha ringraziato per ...

Mattarella visita Notre-Dame : “Qui per testimoniare amicizia alla Francia. Europa sia riconoscente ai Vigili del Fuoco” : “Sono qui per testimoniare la grande amicizia dell’Italia nei confronti della Francia e qui a Notre Dame perché è un vero archivio di memoria”. Sergio Mattarella sceglie di sottolineare la vicinanza tra Roma e Parigi durante la sua visita alla cattedrale colpita da un grave incendio il 15 aprile. “Tutti i principali avvenimenti di Francia dal 1200 in poi sono passati da qui e in questa cattedrale si specchia tanta parte della ...

Mattarella in Francia per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci : la visita a Notre Dame : Sergio Mattarella in in Francia per le celebrazioni del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Il presidente della Repubblica è arrivato poco fa a Notre-Dame per una visita...

Mattarella ha fatto dei rilievi alla legge sulla legittima difesa : Mattarella, ha promulgato la legge sulla legittima difesa e ha inviato una lettera ai Presidenti del Senato, Maria Elisabetti Alberti Casellati; della Camera, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte per sottolineare che "la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e ...

Legittima difesa : Salvini dalla Sicilia a momenti la firma di Mattarella : Immigrazione, Legittima difesa, mafia e persino buona alimentazione. Il vice premier Matteo Salvini arrivato a Monreale per candidatura Romanotto

25 Aprile - Mattarella a Vittorio Veneto : «Fu il ritorno alla libertà» : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, alle Fosse Ardeatine : «Bisogna contrastare ogni tentativo di cancellare la nostra storia e ogni forma di violenza e di discriminazione». Il premier Conte: «Oggi è la festa di tutti»

25 aprile - perché Luca Zaia (Lega) partecipa alla festa della Liberazione con Sergio Mattarella : In un'intervista rilasciata a Fanpage.it il governatore del Veneto ha spiegato perché sarà domani all'evento organizzato a Vittorio Veneto per celebrare la Liberazione dal nazi-fascismo, alla presenza del Capo dello Stato Mattarella. Zaia difende la scelta di Salvini, che invece sarà a Corleone: "Serve a dare una nota di attualità alla giornata. Resistenza è democrazia, e la democrazia è libertà. Non sta andando a pesca"Continua a leggere

Torino - Salvini : “Un uomo ha ferito due agenti con una sbarra di ferro urlando Allah Akbar e insultato me e Mattarella” : “A Torino un uomo, verosimilmente straniero, ha aggredito due poliziotti colpendoli con una sbarra di ferro mentre urlava ‘Allah Akbar‘. Portato in questura, ha gridato insulti contro il presidente Mattarella e il sottoscritto”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, aggiungendo: “Uno dei poliziotti è stato ferito alla testa, l’altro alla mano. A loro vanno il nostro grazie e il nostro augurio di ...

Mattarella a Napoli - a piedi alla Sanità : ANSA, - Napoli, 13 APR - Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in visita a Napoli, dopo aver visto la mostra di Caravaggio al Museo di Capodimonte, ha compiuto una visita a piedi al Rione Sanità, nel ...

Mattarella : grazie alla Giordania - il campo profughi di Zaatari è un esempio di accoglienza : "L'esperienza di questo campo è davvero straordinaria - ha detto Mattarella - è appunto una città, con servizi e assistenza di prim'ordine che ne fa oltre al campo più grande al mondo, un esempio di ...