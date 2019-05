Google vuole farti cancellare le app che non usi più

wired

(Di lunedì 13 maggio 2019) (Foto: Pixabay) Molto spesso si mantengono sullo smartphone applicazioni scaricate anche anni prima e utilizzate per poco tempo o addirittura mai aperte. A proposito di questa pratica molto diffusa, molti utenti hanno segnalato di aver iniziato a ricevere notifiche da parte diPlay Store, ossia negozio di contenuti per gli smartphone con sistema operativo Android, che invitavano gentilmente a rimuovere le app ormai inutilmente conservate. Una funzione che potrebbe presto arrivare su tutti i cellulari con il sistema operativo del robottino verde per fare pulizia di software in memoria che occupano soltanto spazio non più necessario, che invece possono essere gettate nel cestino a tutto vantaggio delle prestazioni e anche di più ordine a livello visivo nella lista dei software. (Foto: Androidworld.nl) Come si mostra questa nuova funzione? Si riceve una notifica (come da screenshot ...

