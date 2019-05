Mariotto prende in giro la Prati | ' Lei e Mark Caltagirone coppia perfetta per Ballando'

Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) Ieri, anche Guillermo, uno dei noti giurati dicon le stelle ha espresso il suo parere riguardo alle tanto discusse nozze di Pamela. Come sappiamo in questi giorni non si parla d'altro che del matrimonio tra l'ex soubrette del Bagaglino e il suo misterioso futuro maritoCaltane, uomo di cui la vera identità ignota a tutti. In effetti, sono tanti a pensare che l'uomo nemmeno esista in realtà e che sia solamente un personaggio immaginario. Ne sa qualcosa, a proposito, Silvia Toffanin, che negli ultimi giorni ha avuto l'occasione di intervistare la diretta interessata sul fatto che si stia tramutando, usando le sue stesse dichiarazioni, in una vera e propria saga di Beautiful. Guillermoironizza sulGate Il chiacchieratissimo e mai celebrato matrimonio tra PamelaCaltane continua ad appassionare il web e i social, tanto che ...

