huffingtonpost

(Di sabato 11 maggio 2019) Questo post è apparso per la prima volta su The Huffington Post US ed è poi stato tradotto dall’inglese da Milena Sanfilippo.Anche se gli americani hanno ormai sviluppato un amore per l’che non si fermerà, molti di questi frutti consumati negli Stati Uniti non provengono di certo dall’America. Ne esistono coltivazioni in California e Florida (ehm, glilight), ma non sono quelli che la maggioranza dei cittadini consuma nella salsa guacamole e nei famositoast.La stragrande maggioranza dei frutti viene dal Messico, leader nella produzione mondiale di. Nel 2014, il Messico ne ha prodotto 1,52 milioni di tonnellate, scalzando i maggiori produttori del mondo: la Repubblica Dominicana (0,42), il Perù (0,35), l’Indonesia (0,31) e la Colombia (0,28).E poi succede che il Presidente Donald Trump minacci ...

egidioCA : RT @HuffPostItalia: Tutte le ricette a base di avocado da gustare subito - HuffPostItalia : Tutte le ricette a base di avocado da gustare subito - graaf63 : @marattin Ma il PD, tutte le ricette ricette per salvare l'Italia, in tutti gli anni che ha governato, dove le teneva? Patetici! -