Guardiola Juventus | difficile ma non impossibile | le ultime sul post Allegri

Guardiola-Juventus : ora Agnelli ci crede davvero - ecco perchè! : GUARDIOLA JUVENTUS – Da Conte a Pochettino, passando per Pep Guardiola. Come riportato dalle ultime indiscrezioni, il tecnico spagnolo, ora come ora, rappresenterebbe una semplice suggestione, una suggestione che potrebbe trovare conferme nel corso delle prossime settimane. I bookmakers accostano il nome del tecnico spagnolo in maniera costante e diretta. Guardiola e Conte i primi […] More

Allegri PSG - divorzio tra tecnico e Agnelli : la Juventus punta Guardiola e Pochettino : Allegri PSG: – Massimiliano Allegri è pronto a lasciare la panchina della Juventus alla fine del campionato, dopo cinque stagioni e cinque scudetti vinti. Lo riferiscono La Stampa e La Repubblica, che ipotizzano un clamoroso ritorno di Antonio Conte. Ma la situazione non è così fluida come sempre. Vediamo perché. -> LEGGI ANCHE: Pochettino-Guardiola, in […] L'articolo Allegri PSG, divorzio tra tecnico e Agnelli: la Juventus ...

Juventus - il futuro in panchina : contatti possibili con Conte - ma il sogno resta Guardiola : La Juventus oggi ha ripreso ad allenarsi alla Continassa in vista della sfida di domenica sera alla Stadio Olimpico contro la Roma . Ma le questioni di campo, in questo momento, passano ...

Juventus - Anastasi : 'Il ciclo di Allegri è terminato - l'ipotesi Guardiola mi affascina' : I tifosi della Juventus sono in attesa di sapere quale sarà l'esito dell'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Il mondo bianconero è spaccato in due: alcuni vorrebbero la conferma del tecnico livornese, altri preferirebbero un cambio in panchina. Si è espresso su questa vicenda anche un grande ex giocatore della Juve, ovvero Pietro Anastasi. L'ex juventino ha spiegato che lui vedrebbe di buon occhio l'arrivo in bianconero di un ...

Juventus - Adani : 'Se cambi allenatore devi spingerti al massimo - ovvero su Guardiola' : Poco più di una settimana fa andava in scena lo scontro tra Massimiliano Allegri e Daniele Adani. Il tecnico della Juventus e l'opinionista TV si sono ritrovati dopo il derby di venerdì e ognuno ha spiegato la sua posizione e ormai il caso sembra essere chiuso. Adani, però, ha voluto esprimersi in merito al futuro della panchina della Juve. Infatti, questo è un tema che scalda molto i dibattiti televisivi e non solo, visto che si parla molto del ...

Guardiola alla Juventus? Noel Gallagher contrario - l’ex leader degli Oasis sicuro : “non lo permetterò” : Noel Gallagher e la passione per il calcio e per il Manchester City: il commento dell’ex leader degli Oasis lascia senza parole “Le voci che vogliono Guardiola alla Juventus? Non accadrà mai, io non lo permetterò…. Guardiola è un grande, un grande allenatore e una persona brava e simpatica e un ragazzo fantastico“. Così Noel Gallagher, ex leader del gruppo inglese Oasis assieme al fratello Liam, ha parlato di calcio ...

Guardiola-Juventus - cosa c’è di vero? Nessuna fantasia - il retroscena! : GUARDIOLA JUVENTUS- Pep Guardiola sulla panchina bianconera? Un’ipotesi assurda, ma non da escludere totalmente. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, l’attuale tecnico del Manchester City sarebbe la prima scelta di Agnelli in caso di addio ad Allegri. L’incontro tra il presidente e l’attuale tecnico bianconero avverrà nel corso dei prossimi giorni. […] More

Guardiola Juventus - contatto Agnelli-Pep : mercato allenatori in fermento : Guardiola Juventus: – mercato allenatori in fermento, a cominciare dalla Juventus, perché al di là delle parole dette da Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri non è ancora certo che il tecnico degli ultimi cinque scudetti rimanga nella Torino bianconera. Non a caso, ci sarebbe stata una telefonata di Agnelli a Pep Guardiola all’indomani dell’eliminazione del […] L'articolo Guardiola Juventus, contatto Agnelli-Pep: mercato ...

Luigi Guelpa (Il Giornale) : 'La trattativa Guardiola e Juventus ora è in corso' : Le parole di Andrea Agnelli nel post partita di Juventus e Ajax sono state evidenti, i bianconeri dovrebbero ripartire anche nella prossima stagione da Massimiliano Allegri, che di recente alla trasmissione televisiva della Rai 'Che Tempo Che Fa', ha ribadito l'intenzione di restare a Torino, considerando anche il fatto che ha ancora un anno di contratto con la Juventus. Ma le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna e confermate anche da ...

Juventus - Di Giovambattista : 'I bianconeri hanno chiamato Guardiola' : In questi giorni si sono scatenati diversi rumors che vorrebbero Guardiola sulla panchina della Juventus. Logicamente, almeno fino ad oggi, bisogna attenersi ai fatti e soprattutto alle parole di Andrea Agnelli, il quale ha confermato Massimiliano Allegri. La parola fine alle voci che stanno circolando in queste ore verrà messa solo ed esclusivamente quando il numero 1 della Juve e il tecnico livornese si incontreranno per decidere il futuro. In ...

Guardiola-Juventus - Agnelli medita : occhio all’ultima novità : GUARDIOLA JUVENTUS- Un incontro tra le parti tra Agnelli e Allegri prima di decidere il prossimo futuro della Juventus. Il presidente e il tecnico bianconero dovrebbero incontrarsi nel corso delle prossime ore. Un incontro che potrebbe concretizzarsi addirittura prima del derby contro il Torino. Le due parti viaggiano dritte verso il continuo del matrimonio, ma […] More

Guardiola-Juventus - arriva la conferma : “Trattativa in corso” : Guardiola-Juventus – Continua a tenere banco il futuro della panchina della Juventus. Ma alcune voci parlano di un possibile addio di Allegri al club campione d’Italia dopo cinque anni ricchi di successi. E, per la sua eventuale sostituzione si parla da tempo di un clamoroso approdo alla Juve di Pep Guardiola, attuale manager del Manchester City. Leggi anche: Ceballos Juventus, dalla […] More

Juventus - Guardiola è il sogno per la panchina : TORINO - Nelle incertezze si inseriscono le voci. Nonostante le continue conferme di Allegri sulla sua volontà di proseguire il suo rapporto con la Juventus, ma anche i continui riferimenti all'...

Guardiola-Juventus - il sogno di Agnelli ha una chiara speranza : Guardiola-Juventus – Pep Guardiola è il nome giusto per un altro scossone, sia tecnico che emotivo. Lo spagnolo saprebbe portare nuovi stimoli, oltre a una filosofia di calcio diametralmente differente rispetto a quella degli ultimi cinque anni. Le armi per convincerlo separarsi dal Manchester City e imboccare la via per Torino non mancano alla Juventus. La palla è nelle […] More