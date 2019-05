Cessione Sampdoria | il fondo inglese Aquilor tenta Ferrero

calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019)– Importanti novità sulladella: ilstarebbendo l'attuale presidente Massimocon una grossa offerta: 120 milioni sarebbe la proposta formulata. Inoltre, iloffrirebbe ala possibilità di rimanere al timone e condurre la campagna estiva di calciomercato. Una mossa a sorpresa per dare un'accelerata alla trattativa che vede in corsa anche il gruppo guidato da Gianluca Vialli sostenuto dai magnati Alex Knaster e Jamie Dinan che hanno fatto un'offerta intorno ai 90 milioni. Dietro ad, secondo le indiscrezioni, ci sarebbero investitori arabi che vogliono espandersi in Italia.

