Nuova rivolta contro i rom | Vattene via o ti stupro

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Stefano Vladovich CasaPound e movimento per la casa tornano in strada a Casal Bruciato. Insulti a una donna con bambino Roma «Impicchiamoli, bruciamoli vivi». Ma i rom non mollano: «Non ce ne andremo dalla casa che ci spetta». La sindaca Raggi: «Non ci pieghiamo». Tensione alle stelle, ancora una volta, a Casal Bruciato. Residenti in strada e fronti contrapposti, tra militanti di Casapound e antifascisti dei centri sociali, separati da agenti in tenuta antisommossa. Si scatena tutto come un mese fa, all'arrivo di una famiglia rom, moglie e marito con 14 figli al seguito, in via Sebastiano Satta 20, fabbricato B. Imer Omerovic è il nuovo assegnatario di un alloggio popolare nella periferia sud est della capitale. Un'assegnazione decisa dal Campidoglio secondo il progetto di sgombero del campo de La Barbuta, a Ciampino. Ma quando spunta la carovana di gente i residenti montano ...

