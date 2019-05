Carige - Blackrock a un passo dal salvataggio : L'offerta per l'entrata del fondo americano nell'istituto genovese è sostanzialmente pronta e pare abbia incassato il benestare Banca d'Italia e del ministro dell'Economia Giovanni Tria . "L'...

Carige : Tria - bene interesse Blackrock : ROMA, 3 MAG - "Ribadisco l'auspicio di una soluzione privata per Banca Carige". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, avvicinato dall'ANSA nelle vie del centro di Roma, risponde ad una domanda sui timori dei sindacati relativi al futuro dell'istituto genovese. Per Tria "l'interesse ...

Carige - Aperto il dialogo con Blackrock : Aperto il dialogo con Blackrock per l'entrata del fondo americano nel capitale di Carige . A rivolgersi al colosso della finanza stelle e strisce sono i sindacati, che pur indirettamente, suggeriscono ...

Modello Mediobanca per Carige Come Blackrock cambierà Genova : I sindacati tuonano: Blackrock ha “intenzione di accaparrarsi soltanto il buono rimasto” di Banca Carige, puntando a far pesare sui lavoratori i costi di un rilancio che preveda un deciso calo del rapporto costi/ricavi, un incremento del Roe anche a fronte di un ulteriore derisking, e la valorizzare del wealth management Segui su affaritaliani.it

Carige - Messina : Fitd può partecipare ad aumento capitale con piano BlackRock : ...la valorizzazione della gestione dei patrimoni "mette a rischio il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e trascura il ruolo della banca quale riferimento indispensabile per l'economia dei ...

Carige - Mf : piano Blackrock inviato alla Bce : Roma, 25 apr., askanews, - Obiettivi più aggressivi per cost/income e roe; conferma per la strate-gia di derisking e per la valorizzazione del wealth ma-nagement; forte attenzione alle nuove ...

Blackrock e il Fondo interbancario - trattativa per il salvataggio di Carige : Blackrock punta a imbarcare il Fondo interbancario nel progetto per Carige. Il negoziato è già stato avviato e la riunione del cda del Fondo di oggi rappresenta un passaggio importante, ma non risolutivo. Nei giorni scorsi il presidente Salvatore Maccarone ha detto di vedere la conversione come un fatto «inevitabile». ...

Carige - il fondo Värde si defila. Resta solo Blackrock : Värde si tira indietro nella partita Carige , lasciando ampio spazio di manovra a Blackrock . Il fondo di Minneapolis avrebbe abbandonato le trattative per l'acquisizione della banca ligure in ...