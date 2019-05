notizie.tiscali

(Di sabato 4 maggio 2019) ANSA, - ROMA, 4 MAG - "La proposta di legge per l'delmercoledì arriverà in. Un altro impegno del contratto di Governo che manteniamo, nell'ottica di restituire piena efficienza ...

Lettera43 : Fraccaro ha annunciato che la proposta di legge sul CNEL è attesa in Senato l'8 maggio. La deputata Pd: «Gridarono… - mauneobux : #News Ultim'ora Fraccaro, in Senato ddl abolizione Cnel - zazoomnews : Riforme: Fraccaro mercoledì in Senato abolizione Cnel - #Riforme: #Fraccaro #mercoledì #Senato -