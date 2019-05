Novità per Whatsapp | ma forse non piaceranno a tutti

Formula 1 - per la Ferrari è giunto il momento della svolta : previste importanti Novità in vista del Gp di Spagna : I tecnici di Maranello stanno mettendo a punto alcune novità che vedranno la luce in Spagna, sede del prossimo appuntamento del Mondiale 2019 Il tempo è scaduto, la Ferrari non può più aspettare perchè la Mercedes scappa e le gare diventano sempre meno. Ne mancano ovviamente molte alla fine della stagione, ma le Frecce d’Argento hanno già piazzato quattro doppiette, facendo scattare un grosso campanello d’allarme a ...

Ricerca Google si arricchisce di due Novità per gli appassionati di sport : Ricerca Google è uno dei servizi del colosso di Mountain View che più si caratterizzano per le novità che vengono introdotte con grande frequenza L'articolo Ricerca Google si arricchisce di due novità per gli appassionati di sport proviene da TuttoAndroid.

Novità per il mondo scolastico a Modica : Con l'approvazione del bilancio di previsione 2019 sono stati confermati a Modica una serie di servizi per le famiglie con bambini in età scolastica

Magisk 19.1 stabile è in rilascio con il supporto per Android Q Beta 2 e altre Novità : Magisk è una delle soluzioni di rooting più popolari in questo momento e lo sviluppatore ora sta rilasciando la versione stabile 19.1 che include tutte le modifiche della versione 19 Beta e supporta anche la Beta 2 di Android Q. Anche Magisk Manager è stato aggiornato alla versione 7.1.2 che aggiunge il supporto alle patch del firmware dell'AP Samsung e ottimizza il meccanismo di download dei moduli. L'articolo Magisk 19.1 stabile è in rilascio ...

Previsti costi di attivazione per Kena Mobile : le Novità dal 1 maggio : Cambiano i costi di attivazione delle offerte targate Kena Mobile, il gestore virtuale controllato dall'operatore principale TIM. Come riportato da 'mondoMobileweb.it', a partire dal 1 maggio 2019 la situazione subisce alcuni saltelli, nell'ambito delle proposte Kena 8.99 e Kena 12.99, salendo a quota 4.99 euro (spese non richieste fino al 30 aprile 2019, con attivazione valida fino al 1 luglio 2019). L'offerte Kena 6.99 Limited Edition risulta ...

F1 - Novità per il Mondiale 2020 : modificate le regole sulla frizione - la partenza dei Gran Premi sarà più difficile : La FIA ha ufficialmente approvato una serie di cambiamenti al regolamento tecnico in vista del Mondiale 2020. Le novità riguardano soprattutto la gestione della frizione: dal prossimo anno saranno obbligatorie le cosiddette frizioni a paddle sul volante e soprattutto verrà monitorato attentamente il meccanismo per evitare una mappatura vantaggiosa per i piloti. I due paddle dovranno essere identici nella forma e nel movimento, dovranno ...

F1 - Novità per il Mondiale 2020 : modificate le regole sulla frazione - la partenza dei Gran Premi sarà più difficile : La FIA ha ufficialmente approvato una serie di cambiamenti al regolamento tecnico in vista del Mondiale 2020. Le novità riguardano soprattutto la gestione della frizione: dal prossimo anno saranno obbligatorie le cosiddette frizioni a paddle sul volante e soprattutto verrà monitorato attentamente il meccanismo per evitare una mappatura vantaggiosa per i piloti. I due paddle dovranno essere identici nella forma e nel movimento, dovranno ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 3 maggio : Capricorno triste - Novità per Sagittario : L'oroscopo dell'amore per i single di venerdì si avvale dei transiti planetari favorevoli ed elargisce delle dritte che solo le previsioni astrologiche possono sottolineare. Queste premonizioni serviranno ad aiutare i segni zodiacali a raggiungere la felicità sentimentale. I cuori solitari e L'oroscopo dell'amore Ariete: non aspettate oltre, cari amici dell’Ariete, esprimete ciò che provate per una persona che vi ha conquistato il cuore. ...

Facebook : tante Novità per Messenger - WhatsApp e Instagram : tante le novità annunciate dalla società Facebook per Messenger, WhatsApp e Instagram, in occasione della conferenza F8. L’app di Messenger è stata ridisegnata per essere più veloce e occupare meno spazio in memoria ed è stato annunciato l’arrivo di un’app sia per Windows che per MacOS. Su Instagram si potrà applicare un nuovo adesivo, da inserire nelle Storie, dedicato alle donazioni: chi lo vede e clicca sarà rimandato alla ...

Novità creme solari : 10 prodotti top per proteggere la pelle dal sole! : Prezzo: 33 ' su Sephora.it Shiseido ha pensato a 3 prodotti dalle texture impalpabili e superresistenti, perfetti per chi pratica sport all'aria aperta. Per garantire un makeup d'effetto a lunga ...

Facebook annuncia Novità epocali : nuova grafica bianca e nuove funzioni per Android e client web : Ne abbiamo avuto un assaggio qualche settimana fa, durante una fase di beta-testing fra alcuni utenti, e questa sera è divenuto ufficiale nel corso della conferenza F8 2019: diamo il benvenuto, dunque, al nuovo Facebook. L'articolo Facebook annuncia novità epocali: nuova grafica bianca e nuove funzioni per Android e client web proviene da TuttoAndroid.

Novità importanti in arrivo per Facebook Messenger - dall’app desktop alla crittografia (ma non solo) : Facebook Messenger accoglierà diverse Novità nei prossimi mesi, tra le quali compaiono nuove applicazioni per smartphone e PC: andiamo a scoprire tutto ciò che emerge all'apertura della Facebook Developer Conference F8. L'articolo Novità importanti in arrivo per Facebook Messenger, dall’app desktop alla crittografia (ma non solo) proviene da TuttoAndroid.

Giro d’Italia 2019 - piccolo cambio di percorso : la Corsa Rosa sarà più lunga di 60 km! Tutte le Novità : Il percorso del Giro d’Italia 2019 è stato allungato rispetto a quanto era stato annunciato in fase di presentazione. La Corsa Rosa doveva essere lunga 3518,5 chilometri ma il Garibaldi uscito nei giorni scorsi ha messo in evidenza un incremento di 60 chilometri: il gruppo dovrà infatti pedalare per 3578,8 km. Non è una novità, siamo abituati ad assistere a piccole variazioni dovute magari a problemi col manto stradale e a piccoli problemi ...

In arrivo Novità per Metal Gear? La cantante Donna Burke sarebbe al lavoro su un progetto legato alla serie : Le speculazioni sui nuovi progetti Metal Gear sono stati moltissimi anche dopo la partenza di Hideo Kojima da Konami - ma nessuno di questi progetti rumoreggiati si è mai concretizzato in qualcosa di vero. Oggi le indiscrezioni continuano, stavolta grazie alla cantante Donna Burke, riporta Gamingbolt.Per chi non lo sapesse, Donna Burke è una cantante e doppiatrice australiana che ha contribuito con la sua voce alle colonne sonore in Metal Gear ...