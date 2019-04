Terremoto | scosse in Abruzzo e Puglia | nessun danno

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 30 Aprile 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore nel complesso tranquille. Da segnalare solo una lieve scossa avvertita sul Tavoliere, nel foggiano. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 29 Aprile 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Numerose scosse deboli registrate alle pendici dell'Etna in nottata, Avvertita una scossa lieve anche nel vicentino. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto Catania - sciame sismico a Bronte : 6 scosse nella notte : sciame sismico in corso a Bronte in provincia di Catania. Sei le scosse di Terremoto registrate nel corso della notte dall’Ingv.

Terremoto Etna : sciame sismico alle pendici del vulcano - numerose scosse tra Bronte e Maletto [DATI e MAPPE] : numerose scosse di Terremoto sono state registrate dalla mezzanotte alle pendici dell’Etna: l’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia ha rilevato 6 eventi con magnitudo superiore a 2 (su 14 totali) in provincia di Catania, con epicentro tra Bronte e Maletto e ipocentro tra 28 e 36 km di profondità. Di seguito la tabella con i dati INGV. Data e ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 28 Aprile 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ancora lievi scosse sull'Appennino centrale, tra maceratese e perugino tra la notte e l'alba. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco...

Terremoto in Sicilia - sciame sismico nella notte : scosse fino a 3.3 avvertite a Catania : sciame sismico nella notte in Sicilia, dove l'Ingv ha registrato ben 8 scosse di Terremoto, la più forte delle quali è avvenuta alle 2.44 di magnitudo 3.3 con epicentro a 5 chilometri a sudovest di Linguaglossa. Non si segnalano danni a cose o persone, ma il Terremoto è stato avvertito distintamente in tutta la provincia di Catania.Continua a leggere

Terremoto oggi sull'Etna - M 3.3/ Ultime scosse Ingv - paura a Linguaglossa - Catania : Terremoto oggi sull'Etna di magnitudo 3.3: Ultime scosse Ingv. Trema la zona di Linguaglossa, in provincia di Catania: tutte le notizie

Terremoto a Catania : 2 scosse di magnitudo 3.3 e 3.1 a Linguaglossa : Due scosse di Terremoto, una di magnitudo 3.3 e l’altra di magnitudo 3.1, sono state registrate dall’Ingv a Linguaglossa in provincia di Catania

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 27 Aprile 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Attività sismica nella notte sull'Etna, avvertite due moderate scosse in zona Linguaglossa. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco...

Etna : due moderate scosse di Terremoto nella notte avvertite nel catanese : Due scosse di terremoto di moderata entità sono state registrate e avvertite nella notte di oggi, 27 aprile 2019, sulla Sicilia orientale tra catanese e messinese. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto - due scosse di magnitudo 3.3 e 3.1 in provincia di Catania - : Il sisma più forte si è registrato alle 2.44 nel nordest della Sicilia, l'altro 10 minuti dopo. Stesso epicentro: 5 km a sudovest di Linguaglossa. Alle 2.13 c'era stata un'altra scossa nella stessa ...

Terremoto nel Catanese - tre scosse nella notte di magnitudo 3.3 - 3.1 e 2.4 : La terra trema ancora in Sicilia. Due scosse di Terremoto - di magnitudo 3.3 e 3.1 - sono state registrate nella notte, poco prima delle 3 , vicino a Linguaglossa nel nordest della Sicilia. Non si ...

Terremoto - due scosse di magnitudo 3.3 e 3.1 in provincia di Catania : Terremoto, due scosse di magnitudo 3.3 e 3.1 in provincia di Catania Il sisma più forte si è registrato alle 2.44 nel nordest della Sicilia, l’altro 10 minuti dopo. Stesso epicentro: 5 km a sudovest di Linguaglossa. Alle 2.13 c'era stata un'altra scossa nella stessa zona, di magnitudo 2.4. Nessun danno a persone o ...

Terremoto Etna - paura nella notte a Catania : scosse avvertite anche a Giarre ed Aci Castello [DATI E MAPPE] : scosse di Terremoto si sono registrate nella notte in provincia di Catania, alle pendici dell’Etna: il primo evento, magnitudo 2.4, è stato registrato alle 02:13 a 3 km ovest da Piedimonte Etneo (ipocentro 3 km); il secondo (mappe a corredo dell’articolo), magnitudo 3.3, è stato rilevato dall’Osservatorio Etneo alle 02:44 a 5 km sudovest da Linguaglossa (ipocentro 0 km); infine, il terzo evento magnitudo 3.1 si è verificato ...