Roma - Raggi : “Esercito a guardia dei tmb” È la 5ª volta che la sindaca chiede i soldati : Raggi chiama esercito. E l’esercito potrebbe rispondere “se il Viminale lo riterrà opportuno”. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è tornata a chiedere l’intervento delle forze armate per vigilare sugli impianti di smaltimento dei rifiuti della Capitale, uno dei quali è stato completamente distrutto da un incendio l’11 dicembre scorso e l’altro danneggiato da un altro rogo scoppiato il 24 marzo. Lo ha fatto rivolgendosi alla prefetta di Roma, ...

R.Mussolini : a Roma non funziona niente - Raggi dia dimissioni : Roma – “Le ripetute vicissitudini giudiziarie nelle quali e’ coinvolta la Giunta a cinque stelle non possono certo essere ignorate dai Romani. Tuttavia credo che ai loro occhi siano altrettanto gravi i risultati del malgoverno grillino: servizi che non funzionano, fermate della metropolitana chiuse ormai da mesi, autobus che prendono fuoco, rifiuti che invadono la citta’. Roma e’ al collasso, con strade ridotte a un ...

Roma - ultima chiamata imprese a Raggi : no a declino - cambi passo : Roma, 29 mar., askanews, - Non era mai successo. Le sette maggiori associazioni imprenditoriali di Roma che da sole rappresentano l'80% delle imprese occupate e il 70% del Pil della Città ...

Radicali : a Roma emergenza rifiuti dovuta a mancanza impianti - Raggi vive in mondo surreale : Roma – “A Roma c’e’ un’emergenza rifiuti dovuta principalmente alla mancanza di impianti sia a supporto della differenziata sia dell’indifferenziata, e quello che sta accadendo in queste ore ne e’ la dimostrazione lampante: stentiamo a credere che di fronte a tutto questo, e nel mezzo di un’emergenza che dovrebbe fungere da stimolo per affrontare e risolvere finalmente un problema che sta ...

Roma - urla e caos nel primo consiglio post De Vito. Pd : “Dimissioni”. Raggi : “Spallate vecchio sistema - resistiamo” : Proteste, bagarre, urla e richieste di dimissioni verso la sindaca Virginia Raggi al primo consiglio comunale di Roma dopo l’arresto per corruzione dell’ex presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito. L’Aula del Campidoglio si era già subito surriscaldata per la lunga attesa della sindaca M5s, tra le proteste del Partito democratico e di Fratelli d’Italia, così come dei militanti presenti tra il pubblico ...

Pelonzi : Raggi faccia gesto d’amore per Roma e si dimetta : Roma – “Siamo di fronte a una palese incapacita’ di governo della sindaca e della Giunta, faccio un appello a tutta l’Aula ad andare incontro al grido di una citta’ che sta morendo. “Non voglio neanche ricordare alla maggioranza M5S, allora all’opposizione, cosa successe quando votammo la surroga ed eleggemmo presidente dell’Aula la consigliera Baglio perche’ voglio chiudere questa pagina ...

Roma - Raggi al prefetto : "Esercito a presidio dei siti che trattano e smaltiscono rifiuti" : Dopo l'ultimo rogo al Tmb di Rocca Cencia, i timori della sindaca: 'Non vorrei che questi incidenti fossero ricorrenti'

Rifiuti : Raggi chiede esercito siti Roma : "Per la sicurezza di questi siti ho chiesto al ministro dell'Ambiente, della Difesa, dell'Interno, dell' Economia e al Prefetto un rafforzamento della vigilanza anche tramite l'esercito. Non vorremmo ...

Foschi : Roma da 2° a 6° posto per produzione di reddito - Raggi disastrosa : Roma – “Il rapporto di Unindustria ci racconta di una citta’ impoverita. Il Pil pro capite dei Romani passera’ nei prossimi 10 anni da 32mila a 25mila euro e la Capitale e’ gia’ precipitata dal secondo al sesto posto fra le citta’ italiane per produzione di reddito. Una citta’ dalla quale i giovani che qui studiano e si laureano fuggono per lavorare”. “Roma e’ abbandonata a se ...

Stadio della Roma - chiesta l'archiviazione per Frongia. Raggi : buona notizia : Roma, 27 mar., askanews, - 'Ringrazio la Procura della Repubblica di Roma per aver chiarito la mia posizione e richiesto l'archiviazione nella vicenda che mi vede coinvolto. Ribadisco quanto detto ...

PD Roma : nessun motivo per cui Raggi a Doha e non affianco cittadini : Roma – “Con tutto il rispetto possibile per Jean Nouvel, l’architettura francese e il Qatar, non c’e’ ragione alcuna per cui la sindaca Raggi sia oggi a Doha e non al fianco dei cittadini Romani”. Cosi’ il Pd Roma in una nota. “Il ruolo internazionale di Roma- continua- si afferma innanzitutto a Roma, salvaguardando la Capitale dalle figuracce davvero internazionali ormai all’ordine del ...