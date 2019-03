Clima | staccano i ritratti di Macron per protesta | attivisti a processo

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Perre contro l’inazione politica sul, ai quattro angoli del Paese glidi una Ong ambientalista hanno staccato 27ufficiali del presidente Emmanuel, un gesto per il quale saranno processati con l’accusa di “attentato alla sicurezza dello Stato”.Inoltre la direzione generale della gendarmeria nazionale ha trasmesso una circolare decretando lo stato di allerta per l’ondata di ‘sganciamenti’ delle fotografie che ritraggono il presidente, appese in tutti i comuni e sedi istituzionali.Tolleranza zero quindi delle autorita’ francesi nei confronti dei militanti dell’ong ‘Azione non violenta ANV-COP 21’ protagonisti nelle ultime settimane di una campagna nazionale di resistenza politica non violenta. Tra giugno e settembre in 13 saranno processati a Parigi, Strasburgo e Lione e finora ...

