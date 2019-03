Strage Ardeatine,Fico:custodire memoria

"L'eccidio delle Fosseè stata una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese,un orrendo massacro che ha lasciato un segno profondo nellacollettiva. Il 24 marzo 1944 il comando tedesco, per rappresaglia contro un attentato partigiano in via Rasella,ordinò la fucilazione di 10 italiani per ogni tedesco ucciso. Trecentotrentacinque persone inermi". Così il presidente della Camera,.Le Fossefurono scelte dai tedeschi perché erano cave di pozzolana e così era facile occultare i cadaveri.(Di domenica 24 marzo 2019)