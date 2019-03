La sai l' ultima torna in tv | i conduttori? Mediaset punta su una coppia collaudata

I Retroscena di Blogo : Ilary Blasi ed i no a La sai ultima e al GF Vip : Lo ha dimostrato nell'ultima edizione del Grande fratello Vip. Ha saputo tener testa ed in modo fermo e sicuro a Fabrizio Corona e non solo, ha condotto il primo reality show della televisione italiana in maniera decisa, facendo vedere la stoffa della vera conduttrice televisiva, cosa per altro già ampiamente dimostrata alle Iene.Ilary Blasi dunque è sicuramente oggi una delle conduttrici di maggior peso a Canale 5. Dopo Maria De Filippi ...

La sai l'ultima - Ilary Blasi e Teo Mammuccari conduttori : Tempo fa si è parlato del ritorno de La sai l'ultima, trasmissione ripescata dal calderone vintage di Cologno Monzese. E' di oggi l'indiscrezione (lanciata da Spy) che Ilary Blasi sarebbe la conduttrice della rinnovata edizione del programma ideato da Gigi Reggi di cui l'ultima edizione risale ad inizio 2008.Il settimanale ha aggiunto che al suo fianco potrebbe esserci una spalla d'eccezione, il marito Francesco Totti. In più si vocifera ...

Torna 'La sai l'Ultima' su Canale 5 dopo undici anni (RUMORS) : È tempo di reboot, per quanto riguarda la televisione italiana. Se negli ultimi anni Rai 1 ha riproposto con grande successo il Rischiatutto e La Corrida e, con scarsi risultati, Portobello, Canale 5 non è rimasta a guardare ed, in tema di revival, ha fatto Tornare Chi Vuol Essere Milionario con la conduzione di Gerry Scotti. Un ritorno che doveva limitarsi a sole quattro puntate speciali, che poi sono diventate in totale dodici visti i buoni ...

Moto3 - GP Qatar 2019 : Romano Fenati - l’ultima chiamata per la redenzione passa da Losail : Che lo spettacolo abbia inizio! Da domani si farà sul serio a Losail (Qatar), sede del primo round del Motomondiale 2019. Sul tracciato nel deserto, illuminato dalle luci artificiali, i centauri delle tre classi inizieranno il loro lavoro con la voglia di scoprire le potenzialità della propria moto, portando a compimento il lavoro. Nella minima cilindrata si prospetta un anno di novità e una su tutte sarà quella della divisione in due stint ...