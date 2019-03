Bologna | due ragazzini caduti dall' ottavo piano Palazzo Barca | morti a 11 e 14 anni

Bologna - morti due ragazzi caduti dall'ottavo piano : orrore sotto gli occhi dei vicini : caduti a Bologna e morti sotto gli occhi dei vicini. Due ragazzini sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono...

Bologna - morti due ragazzi caduti dall'ottavo piano : orrore sotto gli occhi dei vicini : caduti a Bologna e morti sotto gli occhi dei vicini. Due ragazzini sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono...

Bologna - Volo dall'ottavo piano : morti due ragazzini : T ragedia a Bologna , dove due ragazzini, di 11 e 14 anni , sono morti dopo essere essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo della periferia del capoluogo emiliano, via Quirino di Marzio. ...

Bologna - morti due fratellini caduti dall'ottavo piano. «Inutili i tentativi di rianimarli» : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono precipitati si trova nella zona di via Quirino...

Bologna - morti due fratellini caduti dall'ottavo piano. «Inutili i tentativi di rianimarli» : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono precipitati si trova nella zona di via Quirino...

Bologna - due ragazzini precipitano dall’ottavo piano : Due ragazzini sono morti dopo essere precipitati dall’ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna, in via Quirino di Marzio. Dalle prime informazioni hanno 10 e 14 anni. È successo intorno alle 10. Sul posto la Polizia e il 118 che ha tentato invano di rianimarli. Al momento non si conoscono le cause di quello che è successo. I residenti sono sotto choc dopo aver visto i due corpi sull’asfalto, come riporta il Corriere della Sera. Un ...

Cadono dall'ottavo piano - a Bologna muoiono due ragazzini di 14 e 11 anni - : Il 118 arrivato sul posto ha tentato invano di rianimare i ragazzini. Al momento non si conoscono le cause di quello che è successo. I residenti sono sotto choc

Due ragazzini precipitano dall'ottavo piano di un palazzo : tragedia a Bologna : Due ragazzini sono morti dopo essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna, via Quirino di Marzio. Dalle prime informazioni si tratta di un 14enne e un 11enne. È ...

Bologna - cadono da ottavo piano : muoiono due ragazzi di 14 e 11 anni : Bologna, cadono da ottavo piano: muoiono due ragazzi di 14 e 11 anni Il 118 arrivato sul posto ha tentato invano di rianimare i ragazzini. Al momento non si conoscono le cause di quello che è successo. I residenti sono sotto choc Parole chiave: ...

Bologna - due ragazzini di 11 e 14 anni precipitano dall’ottavo piano : morti sul colpo : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato mattina intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti che, sotto choc, subito hanno dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Sul posto c’è la polizia, ancora non si conoscono le cause di ...

Bologna - precipitano dall’ottavo piano : morti due ragazzini di 11 e 14 anni : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato mattina intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti che, sotto choc, hanno subito dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Sul posto c’è la polizia, ancora non si conoscono le cause di quanto accaduto. Dalle ...

Bologna - due ragazzini di 11 e 14anni precipitano dall’ottavo piano : morti sul colpo : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato mattina intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti, che subito hanno dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Sul posto c’è la polizia, ancora non si conoscono le cause di quanto ...

Bologna. Apache trova due chili di hashish : L’agente a quattro zampe Apache, in forza al nucleo cinofili della Polizia Locale di Bologna, ha colpito ancora. Grazie al

Movida violenta a Bologna - il questore «chiude» altri due bar : Le indagini di polizia e carabinieri In particolare, dalle indagini svolte dai carabinieri della compagnia Bologna centro è emerso che il bar Mazzini risultava frequentato nelle ore serali da ...