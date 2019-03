Ousseynou Sy | Voci di bimbi morti in mare mi chiedevano qualcosa di

blogo

(Di venerdì 22 marzo 2019)Davide Lacchini, avvocato diSy, chiederà una perizia psichiatrica per il suo cliente accusato di sequestro di persona, incendio, resistenza e strage con l'aggravante della finalità terroristica. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, oggi, davanti al giudice per le indagini preliminari Tommaso Perna, ha detto:"Sentivo ledei bambiniinche dicevano 'faidi eclatante per noi ma non fare del male a questi bambini'"E ha spiegato che il suo intento era di fare un'azione dimostrativa che potesse avere un "massimo impatto internazionale" in modo che nessuno dall'Africa venga più in Europa e non ci siano così altriin. Ha anche "lodato la politica italiana sulle migrazioni" perché "è l'unica che ci mette dei soldi". È stato proprio il suo legale, l'avvocato Lacchini, a riferire queste affermazioni di Sy davanti al già, ...

