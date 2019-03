Mori e Ferrari argento e bronzo nel corpo libero

Ginnastica - Coppa del Mondo. Vanessa Ferrari : “Punti importanti per le Olimpiadi”. Mori : “Dimostrato il mio valore” : Lara Mori e Vanessa Ferrari hanno regalato grandi emozioni a Baku e sono salite sul podio al corpo libero in occasione della tappa di Coppa del Mondo: secondo posto per la toscana, terza piazza per la bresciana e festa grande alle spalle della statunitense Jade Carey. Le azzurre hanno poi raccontato le proprie sensazioni al termine della gara disputata in Azerbaijan, evento fondamentale visto che metteva in palio punti per la qualificazione alle ...

Ginnastica artistica - classifica Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari in testa al corpo libero - Lara Mori terza. Volata per le Olimpiadi 2020! : Vanessa Ferrari si conferma in testa alla classifica di Coppa del Mondo, la bresciana guida la graduatoria al corpo libero dopo le prime tre gare. La 28enne occupa il primo posto grazie alla vittoria di Melbourne e alla terza piazza strappata oggi a Baku, la Campionessa del Mondo 2006 è Volata a quota 50 punti e guarda tutte dall’alto in basso: la rincorsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è entrata nel vivo, solo la vincitrice della ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : l’Italia fa sognare a Baku! Vanessa Ferrari terza - Lara Mori seconda : il corpo libero è tricolore : L’Italia fa sognare in Coppa del Mondo e conquista un doppio podio fantastico al corpo libero, Baku si tinge d’azzurro e la capitale dell’Azerbaijan è il palcoscenico perfetto per la festa di Lara Mori e Vanessa Ferrari: secondo e terzo posto da urlo nella terza tappa del circuito itinerante riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tricolore sventola grazie alle nostre due ...

LIVE Ginnastica - Coppa del Mondo in DIRETTA : Italia da urlo - Lara Mori seconda e Vanessa Ferrari terza al corpo libero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, Finali di Specialità della terza tappa a Baku (Azerbaijan). In palio punti pesantissimi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia vuole essere assoluta protagonista, si preannuncia una giornata particolarmente scoppiettante e avvincente soprattutto al corpo libero dove Lara Mori e Vanessa Ferrari si giocano tutto: la bresciana è ...

LIVE Ginnastica - Coppa del Mondo in DIRETTA : Vanessa Ferrari e Lara Mori a caccia della vittoria a Baku : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, Finali di Specialità della terza tappa a Baku (Azerbaijan). In palio punti pesantissimi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia vuole essere assoluta protagonista, si preannuncia una giornata particolarmente scoppiettante e avvincente soprattutto al corpo libero dove Lara Mori e Vanessa Ferrari si giocano tutto: la bresciana è ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo oggi (17 marzo) : programma - orari e tv. Come vedere Vanessa Ferrari e Lara Mori : oggi domenica 17 marzo si disputano le Finali di Specialità della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica a Baku (Azerbaijan), in palio punti pesantissimi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi pesanti: Vanessa Ferrari e Lara Mori vanno a caccia della vittoria al corpo libero, sono terza e prima dopo il turno eliminatorio e sono pronte per lottare con la quotata statunitense Jade Carey. La bresciana ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e Lara Mori all’assalto del podio a Baku - Finale da sballo al corpo libero : L’Italia vuole risplendere nell’ultima giornata della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, la terza tappa del circuito riservato alle singole specialità si concluderà con le Finali di Baku (Azerbaijan) e la nostra Nazionale può essere assoluta protagonista. Caliamo gli assi pesanti dopo che Marco Lodadio e Martina Rizzelli hanno sfiorato il podio, Lara Mori e Vanessa Ferrari sono pronte per scendere in pedana con ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori e Vanessa Ferrari da sballo - prima e terza al corpo libero! L’Italia sogna in qualifica : Lara Mori e Vanessa Ferrari sono semplicemente state strepitose nella qualifica al corpo libero valida per la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, l’Italia ruggisce a Baku (Azerbaijan) grazie alla prestazione sublime delle due azzurre che concludono la gara in prima e in terza posizione. Show strabiliante che spedisce le nostre due portacolori direttamente alla finale di domenica dove lotteranno per un piazzamento di ...

Ginnastica artistica - Ferrari - Rizzelli e Mori in partenza per la Coppa del Mondo : le avversarie ed i possibili scenari : Da giovedì 14 a domenica 17 marzo si terrà a Baku la terza prova di Coppa di Mondo di Ginnastica artistica per specialità: è un appuntamento al quale l’Italia femminile parteciperà con Martina Rizzelli alle parallele e con Vanessa Ferrari e Lara Mori alla trave e al corpo libero. Diversamente dalla tappa di Melbourne, la competizione in Azerbaijan sarà ancora più serrata: il numero delle partecipanti è nettamente superiore, così come il livello ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo : Italia all’arrembaggio a Baku. Vanessa Ferrari per il bis - tornano Mori e Lodadio : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità, sarà protagonista nel weekend del 14-17 marzo quando a Baku (Azerbaijan) andrà in scena l’AGF Trophy. Si torna in pedana a tre settimane di distanze dall’appuntamento di Melbourne per affrontare la terza tappa dell’evento che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia andrà a caccia di risultati di peso per ...

