I giocatori di Apex Legends chiedono il region lock sulla Cina

Apex Legends stuzzica i giocatori - appaiono i Jump Pad : Octane in arrivo? : I tempi per l'esordio della stagione uno di Apex Legends sembrano essere ormai più che maturi: numerosi sono infatti i leak e le indiscrezioni che si sono palesati in giro per la rete, con Respawn Entertainment ed Electronic Arts che però non hanno voluto sbottonarsi in merito, mantenendo il più stretto riserbo. Chiaro è che ovviamente non passerà molto tempo prima che il Battle Royale fiondi i giocatori in questa nuova sfida, e che qualcosa si ...

Il Becker College offre una borsa di studio ai migliori giocatori di Apex Legends : Apex Legends è disponibile solo da poco ma il Becker College (Massachusetts) ha già stanziato una borsa di studio di 5.000 dollari destinata ai migliori giocatori del battle royale di EA.Come riporta Digital Trends, l'Istituto ha avviato una collaborazione con Team Genji ed Helix esports al fine di guidare le giovani promesse del battle royale in un percorso formativo. Ecco quanto dichiarato da Timothy Loew, esports general manager del Becker ...

Apex Legends : Respawn invita i giocatori a prendere i recenti leak come semplici rumor : Durante gli ultimi giorni sono circolati molti rumor riguardo Apex Legends, in particolare un utente Reddit ha pubblicato un elenco delle presunte 10 nuove leggende in arrivo nel popolare battle royale di EA e Respawn.come riportano i colleghi di Eurogamer.net, gli sviluppatori hanno però consigliato ai giocatori di non prendere troppo sul serio questi leak:"C'è del materiale (nei file trafugati dai dataminer) molto datato, o che è stato ...

Mettiamo Apex Legends a confronto con Fortnite tra traguardi e milioni di giocatori : Apex Legends è cresciuto molto velocemente.50 milioni di giocatori in poco meno di un mese sono sicuramente un grandissimo risultato, per cui gli analisti di Roundhill Investments si sono domandati se non fosse il caso di fare qualche paragone con un altro grande giocatore di questa partita, stiamo parlando di Fortnite naturalmente.Stando ai dati condivisi, Apex Legends ha raggiunto grandissimi traguardi in tutto sommato poco tempo ma il ...

Apex Legends vola : 50 milioni di giocatori in appena un mese : Gta però ha una trama e un mondo sconfinato, son serviti anni di lavoro e 200 milioni di euro per realizzarlo. Qui invece c'è una mappa, nessuna storia, una partita che si ripete: è come un frammento ...

A un solo mese dal lancio - Apex Legends ha raggiunto i 50 milioni di giocatori : Apex Legends ha tagliato un nuovo traguardo, dopo solo un mese della sua pubblicazione il battle royale ha infatti raggiunto i 50 milioni di giocatori, decisamente un ottimo risultato.Come riporta Polygon, il titolo di Respawn ha un tasso di crescita addirittura superiore a Fortnite, che fino a poco tempo fa sembrava avere il totale controllo del mercato battle royale. Il titolo di Epic Games ha infatti avuto bisogno molti mesi per raggiungere i ...

I giocatori di Apex Legends abbonati a Twitch Prime possono ottenere gratuitamente la skin Omega Point di Pathfinder : Come segnala VG247.com, da ora fino al 20 aprile, i membri Twitch Prime possono ottenere un'esclusiva skin Omega Point di Pathfinder per Apex Legends.Se siete utenti Twitch Prime e giocate ad Apex Legends, dovreste accedere al vostro account e scaricare gratuitamente la skin.Insieme alla skin, vi verrà consegnata una scorta di cinque Apex Pack pieni di cosmetici per personalizzare i personaggi e l'equipaggiamento.Leggi altro...

Sembra che alcuni giocatori stiano sperimentando il motion sickness a causa di Apex Legends : Apex Legends (nuovo battle royale ambientato nel mondo di Titanfall) è riuscito senza dubbio a conquistare i fan, tuttavia alcuni utenti hanno iniziato a lamentare i sintomi del motion sickness, giocando al videogioco.Come riporta Comicbook, un utente ha espresso il suo disagio tramite un post su Reddit, ricevendo più di 8.000 voti:"A parte questo (il problema relativo al motion sickness) amo il gioco e vorrei giocarci ora, ma non vale la pena ...

Squadre fino a 24 giocatori e veicoli in Apex Legends? Dei file nascosti svelano il possibile futuro del gioco : La nostra recensione di Apex Legends ci ha messo di fronte a un titolo che propone un tipo di battle royale davvero interessante e il successo a livello di pubblico e critica dimostra come Respawn Entertainment abbia fatto centro. Ciò che è scontato è come la software house non si possa di certo adagiare sugli allori dato che un gioco come Apex Legends ha bisogno di un supporto costante e duraturo.In questo senso i dataminer di GamingIntel ...

Apex Legends registra 25 milioni di giocatori a una settimana dal lancio : Apex Legends, il battle royale free-to-play dei creatori di Titanfall, ha appena superato 25 milioni di giocatori registrati dopo solo una settimana dal suo lancio, riporta The Verge. Il traguardo mostra quanto il gioco sia diventato popolare in così poco tempo; Appena tre giorni dopo la sua pubblicazione, Apex Legends superò 10 milioni di giocatori. Inoltre, il gioco ha registrato "ben oltre" 2 milioni di giocatori simultanei lo scorso fine ...

Apex Legends raggiunge quota 10 milioni di giocatori dopo appena tre giorni dal lancio : Sembra proprio che il lancio a sorpresa di Apex Legends sia stata la decisione più giusta: solo tre giorni dopo il lancio, il gioco ha raggiunto 10 milioni di giocatori. Fortnite, in confronto, ha impiegato due settimane per raggiungere lo stesso traguardo, riporta The Verge."Sapevamo che sarebbe stato rischioso mandare il franchise in questa direzione e fare un lancio a sorpresa", ha scritto il CEO di Respawn Vince Zampella in un post sul blog. ...