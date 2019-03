Aereo da turismo precipita in mezzo al traffico in autostrada | camion lo evita per un

Torino - Aereo da turismo si schianta tra gli alberi : gravi padre e figlio : L'incidente aereo nel pomeriggio di domenica , intorno alle 17, nelle campagne ai margini di un boschetto nel territorio del comune di Montalto Dora, nel Torinese. Feriti gravemente padre e figlio che erano a bordo del piccolo velivolo e che sono stati trasportati d'urgenza in elicottero al Cto di Torino.Continua a leggere

California - Aereo da turismo precipita su una casa : 5 morti e 2 feriti : Un piccolo aereo da turismo si è schiantato su una casa in California, provocando un incendio e la morte del pilota e di quattro persone che erano nell’abitazione. L'incidente, di cui non sono state ancora chiarite le cause, è avvenuto pochi minuti dopo che l'aereo si era levato in volo dall'aeroporto municipale di Fullerton.Continua a leggere

Collisione tra #elicottero #eliski e Aereo da turismo francese : 7 morti sul #Rutor : La Collisione tra il piccolo aereo da turismo francese – Jodel D140F che era partito da Megève in Francia – e l’elicottero dell’eliski è avvenuta ieri verso le 16 sopra il ghiacciaio del Rutor in Valle D’Aosta presso La Thuile. L’impatto a circa cento metri dal suolo quando, secondo le ipotesi ancora da accertare, l’aereo in discesa si sia scontrato contro l’elicottero, sul rotore, mentre era in ...

La Thuile - incidente tra un elicottero e un Aereo da turismo sul Rutor : 7 morti : Le vittime sono il pilota dell'elicottero Maurizio Scarpelli, di 53 anni, toscano, la guida alpina Frank Henssler di 49 anni. Gli altri tre passeggeri deceduti non sono stati ancora identificati. Con ...

Un elicottero e un Aereo da turismo si sono scontrati sul ghiacciaio del Rutor : 5 morti - 2 feriti e 2 dispersi : Un elicottero impegnato in una rotazione di heliski e un aereo da turismo si sono scontrati in volo sul ghiacciaio del Rutor. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano. Il bilancio, provvisorio, è di cinque morti, due feriti e altrettanti dispersi. L’allarme è scattato alle 16,01. L’incidente è avvenuto a 2500 metri di quota....

