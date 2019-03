Frodi e bancarotta, 4 misure cautelari

Quattropersonali nei confronti dei vertici di un noto gruppo imprenditoriale affidatario dei lavori di realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico sono state eseguite dalla GdF di Caserta.Ai domiciliari sono finiti il proprietario dell'Interporto Sud Europa e un suo collaboratore Agli indagati vengono contestati i reati di evasione fiscale,fraudolenta e autoriciclaggio. In corso sequestro di contanti, beni immobili e quote societarie per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro(Di giovedì 14 marzo 2019)

