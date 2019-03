huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) Nicolasta lavorando ormai da due-tre giorni al suo discorso di insediamento ufficiale da segretario per l'Assemblea nazionale di domenica. Vuole dare sin dall'inizio l'idea di unche cambia pelle, che vuole ritornare al centro del dibattito pubblico e in sintonia con il suo 'popolo'. I temi saranno quelli che hanno accompagnato la sua campagna congressuale e, a questo proposito, sarà una coincidenza fortunata per lui la presenza domani di due importanti manifestazioni a Roma.Il neo segretario parteciperà infatti in mattinata a quella dei lavoratori edili indel Popolo, mentre manderà un messaggio di sostegno al Global strike for future, la giornata di mobilitazione degli studenti per il clima nata su iniziativa della sedicenne svedese Greta Thunberg, alla quale lo stessoha dedicato la sua vittoria alle primarie. Un incrocio ...

HuffPostItalia : Di piazza e di partito. Così Zingaretti si prepara all’Assemblea - procapodimonte : RT @carmine_maturo: 15 MARZO TUTTE/I IN PIAZZA CON UN CARTELLO - IN DIFESA DEL CLIMA DELLA TERRA - SENZA BANDIERE DI GRUPPI O DI PARTITO, P… - greenapoli : RT @carmine_maturo: 15 MARZO TUTTE/I IN PIAZZA CON UN CARTELLO - IN DIFESA DEL CLIMA DELLA TERRA - SENZA BANDIERE DI GRUPPI O DI PARTITO, P… -