Facebook non va | in tutto il mondo problemi alle app del social network

Facebook - WhatsApp e Instagram down : black out generale - sito e app non funzionano [AGGIORNAMENTI LIVE] : black out generale dei social più utilizzati al mondo: Facebook, WhatsApp e Instagram risultano fuori uso. Molti gli utenti che tentano di accedere invano, o che non riescono a visualizzare alcun contenuto. Migliaia le segnalazioni giunte: i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Facebook, WhatsApp e Instagram down: black out generale, sito e app non funzionano [AGGIORNAMENTI LIVE] sembra ...

Facebook e Instagram non funzionano dalle 16 di oggi : migliaia di segnalazioni : I due maggiori social network, Facebook e Instagram, non funzionano dalle 16:00 circa di oggi. Sono state migliaia le segnalazioni che sono arrivate da ogni parte del globo. Il messaggio che compare nella schermata di errore dei due social di proprietà di Zuckerberg è "La tua richiesta non può essere elaborata" oppure "Si è verificato un problema con la tua richiesta. Cercheremo di risolverlo al più presto". Il sito web non è l'unico a dare ...

Facebook - WhatsApp e Instagram down - sito e app non funzionano : centinaia di segnalazioni : Da qualche ora social e gli altri servizi risultano non sono accessibili in alcune zone del mondo: il disservizio segnalato da centinaia di utenti negli Usa

Facebook in tilt. Sito e app non funzionano : Dalle 16 di oggi pomeriggio Sito e app di Facebook funzionano a singiozzo. E sono migliaia le segnalazioni che stanno giungendo da tutto il mondo.

Facebook down : il social network non funziona : Le segnalazioni arrivano un po' da tutto il mondo. E non mancano gli utenti italiani che si lamentano per il malfunzionamento della piattaforma social. Non è la prima volta che una situazione simile ...

Facebook e Instagram down : «Sito e app non funzionano». Migliaia di segnalazioni : Facebook e Instagram non funzionano. Migliaia di utenti coinvolti: come sottolinea downDetector, dalle 17 in poi ci sono state oltre 8mila segnalazioni di malfunzionamento di Instagram e 10mila...

Facebook e Instagram down : «Sito e app non funzionano». Utenti nel panico - ecco cosa sta succedendo : Facebook e Instagram non funzionano. #Instagramdown e #Facebookdown: Il tam tam corre in questi minuti su Twitter e pare stia riguardando molti Utenti dei popolari social network un po' in...

Facebook e Instagram down - sito e app non funzionano : centinaia di segnalazioni : Il social non è accessibile da qualche ora: il disservizio segnalato da centinaia di utenti negli Usa

Facebook non funziona : problemi in Italia. Cosa sta succedendo : #Instagramdown e #Facebookdown: Il tam tam corre in questi minuti su Twitter e sembra stia riguardando molti utenti dei popolari social network un po’ in tutto il mondo. Facebook down: il popolare social sta registrando dei problemi di accesso. L’hashtag #Facebookdown è diventato virale su Twitter, dove molti utenti si sono lamentati di essere stati sloggati e non riuscire più a rientrare nel proprio account. (Continua dopo la ...

Facebook non va : in tutto il mondo problemi ad accedere al social network : Facebook non va. Da tutto il mondo arrivano segnalazioni di "Facebook down". Facebook, il più noto e diffuso social network...

I gilet gialli “inondati da fake news” : così sfruttano Facebook per diffondere disinformazione : Volti insanguinati e persone a terra: la violenza della polizia francese contro i gilet gialli in protesta a Parigi lo scorso autunno parrebbe un fatto, almeno a giudicare da alcuni video postati su Facebook da alcuni membri del movimento, che accusano i media e il governo di voler tenere il tutto nascosto. Oppure: mentre i «pacifici dimostranti» (...

Il piano per 'fare a pezzi' Amazon - Google e Facebook - ma non Apple - - spiegato : Afp Elizabeth Warren Quello che accade oggi, secondo la Warren, è il contrario: la grandi aziende tecnologiche hanno troppo potere nell'economia, nella società e nella democrazia. Rispetto alla ...

Il piano per "fare a pezzi" Amazon - Google e Facebook (ma non Apple) - spiegato : “È ora di fare a pezzi Amazon, Google e Facebook”. La traduzione è un po' rozza ma letterale: fare a pezzi, break up. Lo sticker su fondo verdino e caratteri neri campeggia sul post apparso su Medium l'8 marzo. Per essere la festa internazionale delle donne, la tostissima Elizabeth Warren non poteva scegliere un modo migliore forse: dichiarare la guerra finale allo strapotere della Silicon Valley. Se nel 2020 sarò eletta alla Casa Bianca, è ...

Salvini compie 46 anni - su Facebook gli auguri al ministro : 'Non rischiare per la Tav' : Lui, una torta gigante e un solo commento: grazie! Accanto un cuoricino rosso. È questo il post che compare sulla pagina Facebook del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi compie ...