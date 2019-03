Limature per il settore servizi per la finanza | -0 | 70%

Limature per il comparto chimico italiano - -0 - 62% - : Registra una modesta discesa l' indice del settore chimico , mentre il settore chimico europeo consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a quota 17.775,9, in calo dello 0,62%...

Limature per il comparto telecomunicazioni in Italia - -0 - 68% - - seduta moderatamente negativa per Telecom Italia : Registra una modesta discesa l' indice del settore Telecomunicazioni , mentre l' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Telecommunications ...