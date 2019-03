Trofeo Laigueglia MTB Classic – Soddisfazione per il Team Bianchi | secondo posto per

Ciclocross - Teocchi e Colledani convocati dalla Nazionale Italiana per il Trofeo Laigueglia : I due atleti del Team Bianchi Countervail sono stati convocati dal ct Mirko Celestino per la gara di cross country in programma il 9 marzo Nadir Colledani e Chiara Teocchi del Team Bianchi Countervail saranno in gara nel 26° Trofeo Laigueglia MTB Classic a Laigueglia (Savona), sabato 9 marzo. Reduci dal primo round di Internazionali d’Italia Series, il friulano e la bergamasca equipaggiati con Methanol CV sono stati infatti convocati ...

La redenzione di Velasco nel Trofeo Laigueglia che non molla : Oltre quaranta chilometri a sfidare la solitudine, avanti a tutti, resistendo a tutto: al vento, al continuo saliscendi della riviera ligure, alla compagnia di Jacopo Mosca (D’Amico – Um Tools), Andrea Toniatti (Team Colpack) e Alexander Cataford (Israel Cycling), andati in fuga con lui sulle pendic

A Velasco il Trofeo Laigueglia : Simone Velasco ottiene la sua prima vittoria da professionista aggiudicandosi il Trofeo Laigueglia. Il ciclista della Neri Sottoli-Selle Italia ha trionfato in solitaria al termine di una fuga ...

Trofeo Laigueglia 2019 : capolavoro di Simone Velasco - vittoria in solitaria dopo una fuga di 60 km : Al traguardo sembrava non crederci neanche lui. Un’impresa davvero eccezionale, un capolavoro che fa rivivere il ciclismo “romantico” come detto dallo stesso Simone Velasco al traguardo. L’atleta 23enne della Neri – Selle Italia – KTM va a prendersi la prima corsa della Ciclismo Cup di questo 2019: il calendario italiano si è aperto con il trionfo dell’emiliano nel Trofeo Laigueglia, giunto alla sua 56^ ...

Trofeo Laigueglia 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming. Il programma completo : Oggi (domenica 17 febbraio) si correrà la 56ma edizione del Trofeo Laigueglia. La classica ligure aprirà il calendario italiano di questa stagione e sarà valida anche come prima prova della Ciclismo Cup. I corridori si sfideranno su un percorso di 203 km con partenza e arrivo a Laigueglia, che entrerà nel vivo con il circuito finale di 12,6 chilometri, da ripetere quattro volte, ceterizzato dalle salite di Capo Mele e Colla Micheri. Lo scorso ...

Trofeo Laigueglia 2019 : prima corsa del calendario italiano. Moreno Moser a caccia del bis - Fabio Felline e Giovanni Visconti lo sfidano : Domani si svolgerà la 56ma edizione del Trofeo Laigueglia, prima corsa del calendario italiano e anche della Ciclismo Cup. Grande attesa quindi per la classica ligure, con le squadre del Bel Paese che sono pronte a darsi battaglia nei 203 km con partenza e arrivo a Laigueglia per aprire nel migliore dei modi la stagione. Un percorso come di consueto impegnativo, che vedrà il suo momento chiave nel circuito finale di 12,6 chilometri da ripetere ...

Ciclismo - il Trofeo Laigueglia in diretta tv su Rai Sport domenica 17 febbraio : domenica 17 febbraio si disputerà la 56^ edizione del Trofeo Laigueglia, prestigiosa semiclassica ligure sulle strade della Riviera di Ponente, che avrà ancora una volta l'onore di aprire la stagione ciclistica professionisti italiana. Inserita nel calendario Uci Europe Tour (classe 1.HC ), la gara sarà anche valida come prima prova della Ciclismo Cup ed, inoltre, come lo scorso anno sarà legata al Giro dell’Appennino per il secondo Challenge ...

Ciclismo - Trofeo Laigueglia 2019 : si apre il calendario italiano - azzurri a caccia del successo : Si entra nel vivo: si apre il calendario del Ciclismo anche per quanto riguarda il Bel Paese. Si comincia con la 56ma edizione del Trofeo Laigueglia: come di consueto partenza ed arrivo nel comune del savonese, 203,7 i chilometri da percorrere, suddivisi in 158,5 in linea e poi un circuito di 11,2 chilometri da percorrere quattro volte. Percorso insidioso: probabile uno sprint ristretto o un colpo di mano, visti gli scollinamenti di Capo Mele e ...

Trofeo Laigueglia 2019 : percorso - data e startlist. Dove vederlo in diretta tv : Trofeo Laigueglia 2019: percorso, data e startlist. Dove vederlo in diretta tv Domenica 17 febbraio 2019 torna l’immancabile appuntamento con la prima classica ciclistica italiana, il Trofeo Laigueglia, giunto ormai alla sua 56a edizione. La Liguria si appresta dunque ad ospitare il suo primo appuntamento dei pedali di questo 2019. Il percorso del Trofeo Laigueglia 2019 La corsa si svolgerà su un totale di 203 km. La partenza è ...

Ciclismo – Trofeo Laigueglia : tutto pronto per la 56ª edizione della classica italiana : Trofeo Laigueglia : cresce l’attesa, il 17 febbraio la 56ª edizione della classica italiana Cresce l’attesa a Laigueglia in vista dell’edizione numero 56 della classica che, domenica 17 febbraio (partenza ore 11) aprirà il calendario ciclistico italiano. In attesa della conferma ufficiale dei partenti che si terrà nel pomeriggio di sabato, alla gara organizzata dal Comune di Laigueglia con la regia tecnica del GS Emilia ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè : il Trofeo Laigueglia apre il calendario italiano : Sono 7 gli #OrangeBlue al via questa domenica 17 febbraio sulle strade della Liguria. Canola, Bagioli e Moser tra i protagonisti attesi insieme ad Hatsuyama, Damiano Cima, Filippo Zaccanti e Giovanni Lonardi Il trofeo Laigueglia sarà la gara di apertura del calendario italiano 2019. Il team Nippo Vini Fantini Faizanè si presenta al via con una formazione adatta alle caratteristiche tecniche di una gara da sempre spettacolare e ...

Trofeo Laigueglia 2019 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Moreno Moser e Gianluca Brambilla : La 56ma edizione del Trofeo Laigueglia si correrà domenica 17 febbraio. La classica ligure aprirà anche quest’anno la stagione ciclistica italiana. Il percorso vedrà i corridori sfidarsi su 203 km con partenza e arrivo a Laigueglia, con la corsa che entrerà nel vivo nel circuito finale, in cui salite di Capo Mele e Colla Micheri faranno la selezione decisiva. Nell’ultima edizione si impose Moreno Moser, che quest’anno andrà a caccia del terzo ...