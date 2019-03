Su Twitter lo sfogo anti-Var di Pallotta in tutte lingue | «Sono stufo di questa m »

ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2019) Nottata intensa per i traduttori Nottata intensa per i traduttori della Roma che hanno pubblicato su più account della Roma lodi Jamesal termine di Porto-Roma 3-1 che ha eliminato i giallorossi dalla Champions.se l’è presa con l’arbitraggio reo di non aver consultato il Var per la spinta nel finale ai danni di Schick.Lo scorso anno abbiamo richiesto il VAR in UCL perché ci avevano rovinato la semifinale esera, nonostante ci fosse, siamo stati derubati. Schick è stato atterrato in area, il VAR lo dimostra, e non viene fatto niente.dimerda. Non ho più parole!Dichiarazioni tradotte in inglese, portoghese (per l’account brasiliano), e in spagnolo. Stranamente noninvece stati aggiornati gli account in turco e in francese. Né in arabo né in bosniaco.Equidistante il titolo scelto dal Corriere dello Sport: ...

