Simeone | solo una multa per il gestaccio contro la Juventus

(Di giovedì 7 marzo 2019) E’ arrivato il verdetto da parte della Commissione Disciplinare della Uefa riguardante l’allenatore dell’Atletico Madrided in relazione aldopo il gol del vantaggio nell’andata degli ottavi di finale di Champions Leaguela. Il provvedimento deciso è stato quello di unadi 20.000 euro e quindi sarà regolarmente in panchina per la gara di ritornoi bianconeri. Il gesto del tecnico aveva portato molta discussione sia in Italia che in Spagna, il tecnico si era anche scusato dichiarando che il gesto non era rivolto ai tifosi dellama eraun gesto per evidenziare il carattere della sua squadra.L'articolounaper illaCalcioWeb.

