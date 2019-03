Riccardo Fogli umiliato all’Isola, Alessia Marcuzzi non si scusa e viene insultata su Instagram: «Vergognati»

(Di giovedì 7 marzo 2019)all’Isola dei Famosi. Da lunedì sera non si placa la polemica scoppiata con il videomessaggio di Fabrizio Corona. È notizia di poco fa, il fatto che la capostruttura e diversi autori sarebbero stati allontanati dopo i fatti dell’ultima puntata. E adesso piovono accuse anche su: «Vergognati».Ieri sera, la conduttrice ha postato una foto poco prima di andare in onda alle Iene. Lo scatto di rito con l’outfit della serata. Ma i follower non le avrebbero perdonato di non aver chiestoper ciò che era accaduto la sera prima all’Isola, ovvero l’umiliazione pubblica di. E ci sarebbero andati giù pesante. «Lo schifo che hai fatto non ha eguali, vergognati». E ancora: «Un post si scuse per quanto accaduto, sarebbe stato dignitoso prima di continuare a postare foto di vestiti». E infine: «Un uomo di 70 anni che ha subito un’umiliazione simile, è una vergogna per te non per lui. Nessuno ti dovrebbe seguire più. Vergogna».Finoranon avrebbe commentato l’accaduto. A difenderla, Karina Cascella che, come riporta Gossip e tv, avrebbe parlato di «Offese assurde ed eccessive». La conduttrice parlerà in diretta il prossimo lunedì? Staremo a vedere.