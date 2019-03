L’infezione da Anisakis sempre più diffusa per il consumo dei “Crudi”

laragnatelanews

(Di mercoledì 6 marzo 2019)Qualche tempo fa, mentre stavo in fila in pescheria, parlando con un amico di famiglia, questi mi suggerì di non acquistare più le alici sott’olio che damettevamo in tavola. C’era un virus importato dall’Oriente, che ormai si stava diffondendo anche in Europa e riguardava il pesce crudo. Lui parlava proprio di una specie di vermicello che cresceva e diffondeva nel pesce, ed era molto pericoloso.In effetti, a distanza di qualche anno, le conferme sembrano arrivare, forti e inequivocabili. La tendenza alla diffusione del virus dell’è una realtà in crescita per la “generalizzata e modaiola” ri-scoperta del cibo crudo, la diffusione del Sushi.Un virus dovuto quindi al cambiamento delle abitudini alimentari. La patologia vienepiù riscontrata in paesi occidentali. Chi ne viene colpito avverte sintomi che vanno da ...

