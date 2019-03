Barbara d' Urso pronta per Live-Non è la d' Urso | Sono un saltimbanco

Barbara d’Urso su Live-Non è la d’Urso : concorrenza e ruolo del pubblico : Barbara D’Urso e Live-Non è la d’Urso: la conduttrice si racconta in un’intervista Dal 13 marzo Barbara d’Urso torna in prima serata con il nuovo programma Live – Non è la d’Urso. Una versione più scintillante di Domenica Live approda nella prima serata di Canale 5 e a parlarne di pensa proprio la conduttrice. In […] L'articolo Barbara d’Urso su Live-Non è la d’Urso: concorrenza e ruolo del ...

Federica Panicucci su Barbara d’Urso : “Non voglio che si parli male…” : Federica Panicucci difende Barbara d’Urso: “Non voglio che si parli male di programmi…” Ieri si è assistito a una delle pagine di televisione più tristi di sempre: Fabrizio Corona (neanche presente fisicamente in Honduras) ha confessato a Riccardo Fogli di avere le prove del presunto tradimento della moglie Karin Trentini e il cantante, con eleganza e soprattutto educazione, ha ribadito la fiducia nei confronti di lei ...

Barbara D'Urso - rissa sfiorata tra Maria Monsè e la Marchesa D'Aragona. 'Bella porc...a' : rissa sfiorata a Pomeriggio 5 tra la Marchesa D'Aragona e Maria Monsè. Ospiti nel salotto pomeridiano di Barbara D'Urso, le due donne hanno litigato e sono quasi arrivate alle mani....

Pomeriggio 5 - rissa sfiorata tra la Marchesa e Maria Monsè : Barbara D'Urso infastidita : Nella puntata odierna di Pomeriggio 5 è stata sfiorata la rissa tra Maria Monsè e la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. Le due ex gieffine da sempre hanno mostrato delle ostilità. Nel salotto pomeridiano di Canale 5 hanno iniziato a discutere a causa di un confronto sul matrimonio delle due. Ad un certo punto la però la discussione è letteralmente degenerata. La Marchesa D’Aragona, anziché continuare a tenere un confronto civile, prima ha ...

Patrizia Bonetti e Aida Yespica in Lacrime da Barbara D’Urso! Il Gesto che Sorprende Tutti! : Patrizia Bonetti e Aida Yespica raccontano in diretta l’aggressione subita da tre donne. Le due ragazze sorprendono tutti con una dichiarazione inaspettata… Durante l’ultima diretta a Domenica Live Barbara D’Urso ha invitato come ospiti Patrizia Bonetti e Aida Yespica. Le due ex gieffine sono state vittime, nei giorni scorsi, di una brutale aggressione da parte di tre donne. A causa della quale la Bonetti si è presentata ...

Rosa Perrotta scrive a Barbara d’Urso : emozioni dopo Domenica Live : Rosa Perrotta scrive a Barbara d’Urso dopo Domenica Live: il commento post puntata Ieri è stata sicuramente una giornata intensa e ricca di emozioni per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo aver annuncio a Domenica Live che sarebbero presto diventati genitori, sono ritornati dalla d’Urso ieri per […] L'articolo Rosa Perrotta scrive a Barbara d’Urso: emozioni dopo Domenica Live ...

Mara Venier sfiora il 20% con Domenica In. Risale Barbara D’Urso : Domenica In: Mara Venier vola negli ascolti. Barbara D’Urso conquista pubblico Una puntata tutta al femminile quella di Domenica In di ieri 3 marzo. Mara Venier ha battuto la concorrenza, come ogni settimana da settembre dell’anno scorso: Domenica In è stata vista da 2.932.000 telespettatori e il 19,8% di share nella prima parte, e da 2.562.000 telespettatori pari al 19,5% di share nella seconda. Niente da fare per le fiction di ...

Barbara D’Urso : figli - marito e altezza - le curiosità e la carriera : Barbara D’Urso: figli, marito e altezza, le curiosità e la carriera carriera e curiosità di Barbara d’ Urso Barbara D’ Urso è uno dei volti di punta della Mediaset. Amata dal suo pubblico, riesce ad ottenere una percentuale altissima di ascolti. Oggi riveste i panni di conduttrice ma vanta anche una carriera molto ricca da attrice (sia su piccolo che grande schermo). Barbara D’ urso: la sua vita privata Maria Carmela, in arte Barbara D’ Urso, ...

Patrizia Bonetti aggredita - nel salotto di Barbara D'Urso racconta dei 'capelli strappati' : La nuova puntata di Domenica Live, il talk-show della domenica pomeriggio condotto da Barbara D'Urso, ha visto l'ex-gieffina Patrizia Bonetti diventare protagonista della ricostruzione di un accadimento che ha segnato profondamente la sua vita sociale. Nello specifico, Patrizia ha dichiarato di essere stata aggredita a Milano, sotto gli occhi di Aida Yespica, la quale non avrebbe potuto difenderla a causa di una mano infortunata. Patrizia ...

Giampaolo Celli si sente male a Domenica Live : parla Barbara D’Urso : Domenica Live: Giampaolo Celli sta male. Barbara D’Urso preoccupata Piccolo imprevisto prima dell’inizio della puntata di oggi di Domenica Live. In apertura e poco prima di annunciare i vari temi di cui si è occupata, Barbara D’Urso ha annunciato che Giampaolo Celli ha avuto un malore: “Ho una notizia choc. Prima di entrare mi hanno detto che c’è una persona, un nostro protagonista, che si è appena sentito male. Sto ...

Selfie con maggiorate su Instagram - bufera social su Barbara D'Urso : bufera su Barbara D'Urso: la presentatrice di 'Pomeriggio 5' ha pubblicato una foto sul suo account Instagram e ha fatto scoppiare la polemica. Dietro le quinte del programma pomeridiano di punta di ...

Domenica Live - Paola Caruso diventa mamma : il suo video messaggio per Barbara D'Urso : Spesso ospite di Domenica Live oggi Domenica 3 marzo Paola Caruso non ci sarà perché è diventata mamma. Ma ha mandato un video-messaggio a Barbara D'Urso la quale lo ha subito postato sul suo profilo Instagram: "Una notizia meravigliosa - ha scritto in un post la conduttrice Mediaset - che aspettavo

Barbara D'Urso commenta C'è Posta per Te su twitter - i fan pazzi per Carmelita : Barbara D'Urso pazza di C'è Posta per te . Carmelita ha stupito i suoi fan e quelli della trasmissione di Maria De Filippi durante la trasmissione dell'ultima puntata, quella del 2 marzo 2019, ...

Barbara D'Urso commenta C'è posta per te : 'Non riesco a staccarmi' : Sabato 2 marzo è andata in onda in prima serata su Canale 5 la settima puntata di C'è posta per te. Molti fan hanno commentato la puntata dello show di Maria De Filippi sui social, tra questi inaspettatamente anche Barbara D'Urso. La conduttrice partenopea ha spesso confessato ai suoi fan di guardare appassionatamente il programma, specialmente durante il ripasso della scaletta di Domenica Live. Come se non bastasse, la stessa D'Urso è stata ...