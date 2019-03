Marte | I due emisferi così diversi sono la prova di un’antica catastrofe cosmica

Imperia - duello per amore tra marocchino e italiano finisce a Martellate sulla testa : Fin dall"antichità, la gelosia ha sempre scaldato gli animi e scatenato duelli all"ultimo sangue. Oggi, nulla è cambiato, se non che al posto delle spade, a Imperia, i due contendenti si sono affrontati: uno armato di martello, l"altro di coltello. Da una parte, dunque, troviamo un italiano e dall"altra un marocchino. Al centro della disputa la gelosia per una donna. I due si sono incontrati per strada, in via Artallo, e subito sono scattate le ...

Biathlon - IBU Cup Val Martello 2019 : nelle mass start 60 due successi per la Francia. Tre azzurri nei venti : Si è chiusa oggi a Val Martello l’ultima tappa dell’IBU Cup di Biathlon: nelle due mass start a 60 odierne successi per il francese Aristide Begue Dale al maschile e per la transalpina Caroline Colombo al femminile. In chiave azzurra si registrano tre piazzamenti tra i venti: 19° Daniele Cappellari tra gli uomini e 14ma Irene Lardschneider e 18ma Samuela Comola tra le donne. Nella 15 km mass start 60 maschile vince il transalpino ...

Marte - pausa forzata di due settimane per inSight : Ci sono problemi per inSight, il robotino della NASA giunto su Marte lo scorso 26 novembre, progettato per cercare forme di vita nel sottosuolo. Dopo aver messo in campo il sismometro Seis (Seismic Experiment for Interior Structure), e il termometro Hp3 (Heat and Physical Properties Package), il rover ha iniziato le delicate operazioni di perforazione del suolo marziano. Ad entrare in azione è stato proprio lo strumento Hp3 , alias ...

Marte - Missione InSight : “talpa” ferma per due settimane : Stop forzato per InSight nella ricerca di forme di vita su Marte. Dopo i primi Martellamenti del 28 febbraio, che hanno portato il cilindro appuntito di Hp3, Heat and Physical Properties Package, alias la talpa, a una profondità tra i 18 e i 50 centimetri, il fine settimana non ha registrato sostanziali avanzamenti. Forse la talpa, già provata dalla deviazione di 15 gradi causata da un sasso, ha incontrato un ostacolo nel sottosuolo. Il team di ...

Martedì un detenuto francese ha ferito due guardie e si è barricato per ore in carcere - poi è stato arrestato : Martedì sera un uomo detenuto nel carcere di Condé-sur-Sarthe, in Francia, è stato arrestato dopo aver ferito due guardie penitenziarie ed essersi barricato in un locale dedicato ai visitatori insieme alla sua compagna, che era andata a visitarlo. L’uomo, di

Bologna - Martedì grasso drammatico : grave bimbo di due anni caduto da un carro mascherato : Doveva essere il carnevale dei bambini, una gioiosa festa dei piccoli, tutta allegria e spensieratezza. E invece, la tradizionale sfilata del martedì grasso a Bologna, si è tramutata in dramma. Un bambino di due anni e mezzo è in condizioni gravi dopo essere caduto da un carro mascherato in cui sfilava in compagnia della mamma e di altri piccoli partecipanti con i loro familiari. Sembrerebbe che dopo essere scivolato dal mezzo e aver sbattuto la ...

Marte : I due emisferi così diversi sono la prova di un’antica catastrofe cosmica : Molto tempo fa, quando i pianeti del nostro sistema solare erano ancora giovani, Marte era un mondo molto diverso: acqua liquida scorreva in lunghi fiumi che terminavano il loro percorso riversandosi in laghi e mari poco profondi. Poi, un terribile impatto cosmico ha messo fine a tutto questo. La prova sarebbe forte dimorfismo fra gli […] L'articolo Marte: I due emisferi così diversi sono la prova di un’antica catastrofe cosmica sembra ...

Texas - uomo uccide sua figlia di due anni a Martellate : 'È stato il governo a obbligarmi' : È una storia davvero terribile quella che arriva dagli Stati Uniti, precisamente dal Texas, dove un 26enne, Yovhanis Roque, ha ucciso sua figlia di soli due anni a martellate. L'episodio in questione si è verificato la scorsa settimana. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale americana, dopo la perdita della moglie in un grave incidente stradale, in cui Roque stesso era restato gravemente ferito, appariva molto cambiato e con ...