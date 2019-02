Esame Maturità - simulato il secondo scritto con la prova "mista" : Roma, 28 feb., askanews, - Al via oggi nelle classi dell'ultimo anno delle scuole superiori le simulazioni della seconda prova scritta del nuovo Esame di Maturità che si terrà quest'anno. "Buon lavoro ...

Pupi Avanti : "Vivo come se il mio ultimo giorno fosse un Esame di maturità. La morte mi fa paura" : Pupi Avati ha compiuto 80anni a novembre ma il suo compleanno artistico lo compirà con il film Il signor diavolo, la sua 50esima pellicola attesa nelle sale nel 2019. Il film è tratto dal suo omonimo romanzo in cui racconta una storia intensamente nera e dipinge il ritratto di una provincia non addomesticata, mai del tutto compresa. Il regista si racconta in un'intervista a Vanity Fair, partendo da un traumatico momento della sua ...

Esame di Maturità - Liliana Segre al Miur : “Ripristinate il tema storico per salvare la Memoria” : La senatrice a vita Liliana Segre, tra gli ultimi testimoni dell'Olocausto, ha lanciato un appello al ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, affinché ripristini già dal prossimo anno scolastico il tema storico tra le tracce della prima prova della Maturità: "Non rubiamo la storia ai nostri ragazzi. Ne hanno un immenso bisogno".Continua a leggere

Gli insegnanti francesi stanno protestando contro la riforma del Baccalaureato - l’Esame di maturità francese - voluta da Macron : Gli insegnanti di Parigi e della Francia occidentale hanno iniziato a dare il massimo dei voti a tutti i loro studenti per protesta contro la riforma del Baccalaureato, l’esame di maturità delle scuole francesi che venne istituto nel periodo napoleonico.

Torino - studenti in piazza contro il governo e l'Esame di maturità : studenti in piazza a Torino contro il governo e il nuovo esame di maturità. Lanci di uova e cariche delle forze dell'ordine davanti all'ufficio scolastico regionale, un migliaio le presone presenti ...

Riforma dell'Esame di maturità - duemila studenti paralizzano Napoli per dire no : Oltre duemila studenti sono scesi stamattina in piazza per dire no alla Riforma dell'esame di maturità progettata dal Ministero dell'Istruzione e che tante polemiche ha scatenato in tutta Italia. La ...

Sciopero studenti : anche a Reggio Calabria domani in piazza contro l'Esame di maturità : Nella giornata di domani, sia a Reggio Calabria che in almeno altre 50 città italiane è previsto uno Sciopero nazionale degli studenti che manifesteranno contro i nuovi sistemi riguardanti l’esame di maturità e le sue nuove modalità di svolgimento. Reggio Calabria, studenti pronti a scendere in piazza Il 22 febbraio gli studenti dei licei di Reggio Calabria scenderanno in piazza per manifestare contro la nuova riforma riguardante gli esami di ...

Scuola - sciopero studenti contro l’Esame di Maturità : lezioni a rischio il 22 febbraio : Venerdì 22 febbraio gli studenti italiani scendono in piazza contro le novità introdotte dalla Maturità 2019: agitazioni previste in tutte le città, anche se il fulcro delle manifestazioni sarà a Roma, dove partirà un corteo che arriverà fino alla sede del Miur. lezioni a rischio anche mercoledì 27 febbraio per lo sciopero di docenti e personale ATA.Continua a leggere

Maturità 2019 - tracce della prima simulazione nazionale “approvate” dagli studenti. Così l’Esame fa meno paura : La prima simulazione ufficiale dello scritto di italiano sembra rassicurare i maturandi. La maggior parte si è detta piacevolmente sorpresa dalle tracce proposte dal Miur. Si replica il 26 marzo. prima, però, il test più duro: il secondo scritto. Dopo tanta teoria finalmente un po' di pratica. La maturità 2019 inizia a prendere forma concreta, rassicurando, in parte, gli studenti. Molte le novità introdotte ...

Maturità 2019 - 100 giorni all'Esame : scatta la corsa ai riti propiziatori. Ecco dove : La Maturità cambia ma le tradizioni restano. Tra queste, i riti scaramantici e propiziatori occupano una posizione di primo piano. E quest'anno i partecipanti potrebbero essere più numerosi del solito,...

Il Milan di Gattuso all'Esame di maturità : Giorgio Coluccia Non ditelo a Gattuso. Per il Milan quattro partite abbordabili nelle prossime cinque. Sulla carta, sia chiaro. Cagliari, Empoli e Sassuolo a San Siro più la trasferta con il Chievo ...

Maturità 2019 - Bussetti : "Non sarà difficile"/ Ministro dell'Istruzione : "Ecco perché cambia l'Esame di Stato" : Maturità 2019, Marco Bussetti: "Non sarà difficile". Il Ministro dell'Istruzione poi spiega: "Ecco perché cambia l'esame di Stato"

Maturità - l’Esame che è come Mystica - muta a ogni governo : Dicono che uno dei sogni più ricorrenti sia quello di dover rifare l’esame di Maturità. Questo incubo ha certamente tormentato anche i ministri dell’Istruzione che si sono succeduti. Tutti hanno “rifatto” l’esame. Viene vissuto come una sorta di passaggio obbligato nella vita politica di un Ministro. Non importa se si tratti di un governo del cambiamento o meno: ognuno vuole lasciare la sua impronta. Anche solo variandone il nome: da ...

Che bisogno c'era di cambiare l'Esame di maturità? Lo spiega Bussetti : "La Maturità 2019 non sarà difficile, d'altro canto non lo è mai stata. Con tutti quei promossi, il 99,6 per cento ogni anno". Lo afferma il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti in un'intervista a Repubblica. "Abbiamo rivisto l'esame" spiega "perché obbligati da una legge varata nel 2017 dalla ministra Fedeli. Dovevamo renderla operativa, lavorare sui dettagli", quindi non sarebbe servito neppure muoversi con un anno ...