NUU Mobile G4 Arriva ufficialmente in Europa al MWC 2019 : NUU Mobile G4 si appresta a fare il suo ingresso ufficiale sui mercati europei, l'annuncio è arrivato direttamente dal Mobile World Congress 2019. L'articolo NUU Mobile G4 arriva ufficialmente in Europa al MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Arriva Absentia su Rai4 con Stana Katic di Castle - la 2ª stagione attesa in Europa e America Latina : Ci è voluto un po', ma finalmente Arriva Absentia su Rai4. L'attesa serie con Stana Katic, ex attrice di Castle, approderà in chiaro sul canale 21 del digitale terrestre. Al momento non si conosce una data ufficiale, ma pare che il pubblico dovrà attendere almeno la prossima primavera per vedere il nuovo show dell'ex Kate Beckett. La serie, distribuita in Italia anche su Amazon Prime Video, è già stata rinnovata per una seconda stagione, che ...

Kia e-Soul - L'elettrica Arriva in Europa : Tra le novità che la Kia porterà al debutto al Salone di Ginevra ci sarà anche la e-Soul la versione elettrica della Soul, già presentata durante lo scorso Salone di Los Angeles. La cinque porte a batteria andrà ad affiancare le altre vetture elettrificate del marchio coreano entro la fine del primo trimestre di quest'anno, quando sarà messa in vendita in tutta Europa.Long Range o Standard. Saranno due gli allestimenti che caratterizzeranno la ...

Scherma - Campionati Europei Cadetti e Giovani 2019 : l’Italia Arriva in doppia cifra. Bronzo per le sciabolatrici : L’Italia va in doppia cifra ai Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Foggia. Nella quarta giornata della rassegna continentale, è arrivata la medaglia di Bronzo nella prova a squadre di sciabola femminile Cadetti. Il quartetto composto da Gaia Pia Carella, Bronzo nell’individuale, Benedetta Fusetti, Federica Guzzi Susini e Lucrezia Del Sal, ha superato nella finale per il Bronzo nettamente la Turchia con il ...

Huawei Y7 (2019) Arriva ufficialmente in Italia : disponibile a 199 - 90 euro su Unieuro : Huawei Y7 (2019) - prima conosciuto come Huawei Y7 Pro (2019) - arriva ufficialmente in Italia: disponibile al prezzo di listino di 199,90 euro su Unieuro L'articolo Huawei Y7 (2019) arriva ufficialmente in Italia: disponibile a 199,90 euro su Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Smartphone - Arriva Xiaomi e cresce più di Huawei : da maggio un 5G a meno di 600 euro : La batteria è da 3300 mAh ed è predisposto per la ricarica senza fili che promette di essere la più veloce del mondo: il 100% in 90 minuti. Colori cangianti che fanno molto giovane sarà disponibile ...

Xiaomi Mi LED Bulb Arriva ufficialmente in Italia a meno di 20 euro : Nel corso dell'evento in cui sono state presentate la versione 5G di Xiaomi Mi MIX 3 e la versione globale di Xiaomi Mi 9, Xiaomi ha lanciato anche le lampadine intelligenti Mi LED Bulb. L'articolo Xiaomi Mi LED Bulb arriva ufficialmente in Italia a meno di 20 euro proviene da TuttoAndroid.

Napoli - sbaglia il bonifico e paga la multa 2.870 euro : dopo un anno è Arrivato il rimborso : Giustizia è (finalmente) fatta: dopo più di un anno e soprattutto dopo l?intervento del Mattino che ha raccontato la notizia, il Comune di Napoli ha finalmente rimborsato un...

In Australia Arrivano le targhe delle auto personalizzate con le emoticons - costano 300 euro : Se poteste scegliere un emoticons da mettere sulla targa della vostra auto, quale vorreste? Per gli italiani è una domanda retorica, per gli automobilisti Australiani è una questione di imminente attualità. Il Governo dello stato Australiano del Queensland, dal 1 marzo permetterà di personalizzare le targhe delle auto usando, appunto, le faccine. La scelta non è ampia, al momento sono previste solo cinque emoji, tutte classiche e tutte ...

Arriva in Europa il KitKat verde al tè Matcha : A partire da fine febbraio, arriverà a grande richiesta il il KitKat al tè verde Matcha. La barretta fino ad oggi è stata disponibile solo in Giappone, ma adesso sbarcherà anche in Italia e più in generale in Europa. I dolci al Matcha stanno spopolando in Giappone negli ultimi anni. Questo famoso tè verde dal gusto dolciastro è assolutamente versatile per cui è utilizzato per una grande vastità di prodotti. Dopo il Rosa Ruby, il verde ...

Pasticcera a Londra. “In Italia lavoravo 10 ore al giorno : non Arrivavo a mille euro. Qui aumento di stipendio dopo tre mesi” : “Qui in meno di due anni ho ottenuto una posizione che in Italia non avrei raggiunto neanche in dieci”. Parla in modo schietto Elisa Vesperini, giovane Pasticcera di 25 anni. Gli ultimi due li ha passati nella capitale inglese dove lavora come supervisor in un rinomato hotel 5 stelle. “In Italia lavoravo anche più di dieci ore al giorno ma alla fine dell’anno mi rimaneva poco per costruirmi un futuro”. Eppure lei una possibilità al suo ...

Le smart TV Sony Full-Array della serie XG95 Arrivano in Europa : La serie di TV Sony XG96, con schermo 4K HDR, arriva anche nei negozi europei in quattro versioni, ovviamente con Android TV a bordo. L'articolo Le smart TV Sony Full-Array della serie XG95 arrivano in Europa proviene da TuttoAndroid.

Xylella - l'Europa avverte il governo : «Ora è Arrivato il momento di agire» : La Xylella sta avanzando e l'Italia non può più restare ferma. Il messaggio arriva da Bruxelles, chiaro e forte. Ed è diretto al governo italiano. A lanciare l'allarme è il commissario alla Salute ...

Protesta latte - la controproposta dei pastori su prezzo : “80 centesimi ora e poi griglia con garanzie per Arrivare all’euro” : Da subito 80 centesimi al litro e poi una griglia con garanzie stringenti per arrivare a un euro a fine stagione. È la controproposta sul prezzo del latte scritta dal Movimento dei pastori sardi, dopo quella uscita sabato sera dal tavolo di confronto in prefettura a Cagliari. Il documento è stato approvato per alzata di mano oggi nell’assemblea degli allevatori che si è tenuta a Tramatza, nell’oristanese. L’obiettivo è di ...