Adam Lambert annuncia l’uscita del documentario The Show Must Go On | la sua storia con i

optimaitalia

: Oscar 2019, i Queen ci sono: la cerimonia avrà tra i grandi protagonisti la band con Adam Lambert [news aggiornata… - repubblica : Oscar 2019, i Queen ci sono: la cerimonia avrà tra i grandi protagonisti la band con Adam Lambert [news aggiornata… - bbluesky922 : RT @RadioR101: #R101News: i Queen e Adam Lambert hanno inaugurato la serata degli Oscar con i celebri brani 'We will rock you' e 'We are th… - kozozoe : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS | The Show Must Go On: The Queen+ Adam Lambert Story, il nuovo documentario. Una nuovissima produzione ufficiale… -

(Di martedì 26 febbraio 2019)Dopo la trionfale apertura della band in occasione della notte degli Oscar, i Queen continuano a imperare sulla cresta dell'onda con una nuova iniziativa promossa dal network ABC: il 29 aprile l'emittente trasmetterà ilTheGo On. L'annuncio arriva direttamente da, la voce che i leggendari orfani di Freddie Mercury hanno adottato per le esibizioni live. Ilracconta, appunto, l'esperienza della star di American Idol con una delle band più influenti delladel rock.La collaborazione trae i Queen iniziò nel 2009, quando la band partecipò al talentAmerican Idol nel quale il cantante si trovava in gara. Fu lo stesso Brian May, chitarrista della formazione di Another one bites the dust, adre a Rolling Stone che dopo la performance aveva considerato l'idea di accogliere il giovane cantante nel gruppo dopo ...