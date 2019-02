Atletico Madrid-Juve | aperto un doppio procedimento | nel mirino Simeone ed i bianconeri

Juventus-Atletico Madrid : quale ruolo per Dybala? Ecco la possibile svolta! : JUVENTUS ATLETICO Madrid- 16 giorni alla partita più importante della stagione in casa bianconera. Come evidenziato dallo stesso Massimiliano Allegri, contro l’Atletico Madrid servirà una Juventus compatta, attenta e consapevole di avere la forza di poter ribaltare il risultato. Servirà un 3-0, risultato complicato, ma non impossibile per una Juventus agguerrita pronta a sorprendere tutti. […] More

Juve - senti Cairo : “Vittoria Atletico Madrid? Si sapeva - ecco perchè” : Urbano Cairo, presidente del Torino, intervistato ai microfoni di “Radio 24″, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul successo dell’Atletico Madrid sulla Juventus, esprimendo il suo punto di vista a riguardo. Porte aperte per le speranze bianconere in vista del ritorno, ma il presidente granata ha sottolineato la grande forza dei […] More

Atletico Madrid : voci su Puma - ma il club dovrebbe restare con Nike : Atletico Madrid Puma – Negli ultimi giorni sono circolate con insistenza diverse voci che vedrebbero l’Atletico Madrid vicino ad un clamoroso accordo con Puma, pronto a diventare nuovo sponsor tecnico dei Colchoneros. Una partnership che non sarebbe una novità per il club di Madrid, che era già stato vestito da Puma tra il 1982 e […] L'articolo Atletico Madrid: voci su Puma, ma il club dovrebbe restare con Nike è stato realizzato da ...

Liga : il Real Madrid vince con due rigori - Morata si sblocca per l'Atletico : Il Real Madrid vince per 2-1 sul campo del Levante grazie a due calci di rigore e rimane a 2 punti dall' Atletico Madrid secondo, mentre il Barcellona capolista è a +9. A segno per i Blancos Karim ...

L'Atletico Madrid non si ferma più : 2-0 al Villarreal : Madrid, SPAGNA, - Nuovo successo per l'euforico Atletico Madrid , che a quattro giorni dal 2-0 di Champions League con la Juventus , s'impone con il medesimo risultato anche nella sfida di campionato ...

Liga - Atletico Madrid-Villarreal 2-0 - di Morata e Saul i gol vincenti : Attenta Juve, si è svegliato Alvaro Morata. L'ex bianconero segna la prima rete di questa sua travagliata stagione con l'Atletico e regala al club di Madrid un successo importantissimo. Anche perché ...

25a Liga - Atlético Madrid-Villareal : 2-0. Si sblocca Morata. : 25a Liga, Atlético Madrid-Villareal: 2-0. Si sblocca Morata. L’Atlético Madrid ha sorpreso la Juve di Max Allegri nell’andata degli ottavi di Champions. Il 2-0 subito al Wanda Metropolitano dai bianconeri è una “mezza sentenza” – considerando la solidità difensiva della rojiblanca – ma i campioni d’Italia faranno il possibile per regalare un pass eroico ai quarti di finale di Champions. Anche oggi, a ...

Atletico Madrid-Villarreal : diretta tv - streaming e formazioni. Dove vederla : Atletico Madrid-Villarreal: diretta tv, streaming e formazioni. Dove vederla Il match Atletico Madrid-Villarreal si disputerà Domenica 24 Febbraio 2019 alle ore 16.15. Il Wanda Metropolitano farà da sfondo a questa importante partita valida per la 25esima giornata di Liga. Si prospetta una gran bel match tra due squadre che stanno attualmente vivendo un periodo di successi. L’Atletico Madrid, dopo la spettacolare vittoria in ...

Ex Milan Dugarry attacca Simeone e l’Atletico Madrid. Parole durissime : L’ex attaccante del Milan e della Nazionale francese Christophe Dugarry ha commentato il risultato del match di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid, con Parole molto dure nei confronti di Simeone e dei Colchoneros. Dugarry attacca Simeone e l’Atletico Madrid Ecco uno stralcio delle dichiarazioni di Dugarry a BFM TV, raccolte dal sito specializzato […] More

Juventus Atletico Madrid – lunedì la decisione su Simeone : Juventus Atletico Madrid – Bianconeri sconfitti sul campo dai Colchoneros per 2-0, ma la rivincita potrebbe iniziare già lunedì con la sentenza per l’esultanza del Cholo Simeone. JVUENTUS Atletico Madrid – La sfida comincia in tribunale, questi i possibili scenari Dopo l’esultanza tutt’altro che elegante del Cholo Simeone, l’Atletico Madrid attende la decisione da parte […] More

La Liga Atletico Madrid : come affronterà il Villarreal dopo la vittoria con la Juventus? : dopo la vittoria in Champions con i bianconeri, i Colchoneros se la vedranno al Wanda Metropolitano con il Villarreal. Simeone ha pochi dubbi sulla formazione. In un clima disteso dopo l’ottima prestazione mostrata in Champions League contro la Juventus, l’Atletico Madrid si appresta a sfidare domani pomeriggio alle 16.15 e ancora una volta al ”Wanda Metropolitano” il Villarreal, reduce dal 3-0 contro il Siviglia nello ...

Ancelotti : "Napoli come l'Atletico Madrid. AdL - fammi conoscere De Niro" : Carlo Ancelotti chiede più " cazzimma " ai suoi giocatori: "Mi piacerebbe un Napoli versione Atletico Madrid : ti fanno giocare male, sono molto organizzati, aggressivi, anche con l'arbitro: un calcio ...

Ancelotti : «Il mio Napoli lo vorrei con la cazzimma dell’Atletico Madrid» : «Mai chiesto ai miei di fare il fuorigioco» Dall’abiura del fuorigioco al disvelamento di una clausola del contratto con De Laurentiis: «Deve farmi incontrare Robert De Niro». Fino a quella che posiamo definire una critica rispetto all’esasperazione del possesso palla: «Non è possibile che il portiere sia tra i giocatori di una squadra che toccano di più il pallone, prima o poi cambieranno il regolamento». Il Napolista ha incontrato Carlo ...