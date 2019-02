Napoli | nel Salisburgo un bomber pronto al grande salto

Maltempo Campania : vento forte nel Golfo di Napoli - interrotti i collegamenti con Ischia : A causa delle forti raffiche di vento che sferzano dalla notte il Golfo di Napoli, quasi tutti i collegamenti marittimi con Ischia e Procida sono stati interrotti. Garantite solo alcune corse di collegamento Casamicciola-Pozzuoli da una motonave “Medmar”. Gestur ha effettuato una corsa da Pozzuoli a Ischia. Fermi gli aliscafi e le navi della compagnia Caremar. L'articolo Maltempo Campania: vento forte nel Golfo di Napoli, interrotti ...

Maltempo Campania : domani sabato 23 Febbraio 2019 scuole chiuse a Napoli - Benevento e nell’area Vesuviana : domani scuole di ogni ordine e grado chiuse a Napoli e a Benevento a causa del Maltempo. Lo hanno deciso i rispettivi Sindaci in considerazione dell’allerta meteo della Protezione civile che prevede a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani vento forte e persistente ed un brusco abbassamento delle temperature. Resteranno chiusi anche il Cimitero e la Villa comunale “per la presenza di alberi ad alto fusto che per ...

Napoli - schianto nella notte : auto sbanda e trancia la gamba a una donna : Grave incidente questa notte in via Diocleziano, a Fuorigrotta, dove una donna è stata schiacciata da un'automobile in testa coda. La 39enne napoletana è stata colpita mentre si trovava vicino lo ...

Napoli - apre la porta all'assassino : 67enne massacrata nel suo letto a coltellate : È una vicenda raccapricciante quella successa a Napoli, precisamente dal quartiere Duchesca, a poca distanza da Piazza Garibaldi. Il fatto di cronaca che stiamo per esporvi risale al mese scorso, ma solo ieri, in occasione del trigesimo della scomparsa della vittima, Rosa Trapani (67 anni), si è avuto conferma della sua morte violenta. Fino ad ora gli investigatori hanno mantenuto il più stretto riserbo sulla vicenda, anche perché ci sono dei ...

Napoli - blitz nelle case popolari di Pontecitra : sequestrate due pistole sul terrazzo : I carabinieri hanno effettuato controlli all'interno del complesso di edilizia popolare chiamato Pontecitra a Marigliano, in provincia di Napoli. Sul terrazzo di uno degli stabili sono state rinvenute ...

Europa League : rischio Inter-Napoli nell'urna. Sarri e spagnole da evitare : Chi devono temere Napoli e Inter oggi al sorteggio? Ormai tutto è possibile, non ci sono limiti o paletti , possono arrivare anche derby, proprio Napoli-Inter per esempio, o sfide fra club in arrivo ...

Napoli - ecco il maxi processo : anche Verdoliva nel sistema Romeo : Cinquantasei indagati a rischio processo, nel corso di una vicenda che abbraccia più livelli e settori: si va dalla gestione dell'appalto per la pulizia del Cardarelli vinto da una ditta del gruppo di ...

Napoli choc - apre la porta all'assassino : donna massacrata a coltellate nel suo letto : Viveva da sola, e da sola è morta. Assassinata. Pugnalata nel suo letto, colpita da almeno due fendenti al cuore inferti da un assassino che resta ancora senza volto. Per un mese la...

Napoli-Zurigo : la polizia sequestra petardi - mazze da baseball e manganelli : Napoli-Zurigo, pre-partita vivace per la polizia nei pressi dello stadio Olimpico: sequestri a iosa ai danni dei tifosi mazze da baseball, un manganello retrattile, un fumogeno e alcuni petardi sono stati sequestrati dalla polizia a bordo di un pullman di tifosi dello Zurigo diretti allo stadio San Paolo di Napoli per la sfida di Europa League. I controlli sono scattati in autostrada, nell’area di servizio di San Nicola la Strada ...

Napoli-Zurigo - sequestrati manganelli e mazze da baseball ai tifosi svizzeri : NAPOLI - Armi improprie, fumogeni e petardi sono stati sequestrati dalla Polizia a bordo di alcuni pullmann di tifosi dello Zurigo diretti a Napoli per la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa ...

L'Amica Geniale 2 - scene girate nel 'cuore' di Napoli : commercianti protestano : C’è grande attesa per la seconda stagione della serie televisiva L’Amica Geniale, tratta dai romanzi di Elena Ferrante; Napoli con il suo centro storico, sarà nuovamente il set protagonista per questa nuova storia. La seconda stagione sarà tratta dal libro "Storia del Nuovo Cognome". Sembrerebbe che qualche scena verrà girata proprio in pieno centro della città ma i commercianti della zona non sembrerebbero molto felici della scelta. Il set ...

Napoli - Ancelotti crede nell'Europa League : 'Voglio pensare a questa competizione fino alla fine' : Napoli - 'E' il momento decisivo della stagione. Non possiamo più sbagliare e mi riferisco naturalmente all'Europa League. Non dobbiamo commettere errori, io voglio dedicarmi a questa competizione ...

Vela – Trofeo Optisud : Camilla Ivaldi sul podio nella prima tappa nel Golfo di Napoli : Trofeo Optisud: Camilla Ivaldi chiude in top ten e sale sul podio femminile Con tre prove valide si è conclusa la prima tappa del Trofeo Optisud, evento organizzato dal Circolo Nautico Posillipo e disputato nel corso del week end da poco concluso nelle acque del Golfo di Napoli. Quasi duecentocinquanta gli atleti in gara, come sempre divisi tra Cadetti (50) e Juniores (192), per un evento che già da qualche anno si segnala tra i ...

La paranza della Bellezza - su Rai 2 il reportage sul fenomeno baby gang nel Rione Sanità di Napoli : “Non si è mai detta la Sanità per una cosa bella sui giornali”. La frase che pronuncia un ragazzino del Rione Sanità di Napoli, mentre prova il suo strumento musicale, è bella così. Ruspante, gioiosa, autentica. La paranza della Bellezza, il reportage di Luca Rosini, in onda su Rai 2 mercoledì 20 febbraio alle 23.25, è un documentario sul fenomeno baby gang nel tristemente celebre quartiere partenopeo, che sa tanto di speranza e in alcuni ...