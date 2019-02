Via libera Ue 25 mln aiuti per Aerdorica

Pensioni : Q100 e Rdc - Via libera al maxi decreto dalla Commissione al Senato : Dopo un lungo esame e numerosi rinvii da parte della Commissione Lavoro al Senato, il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza ha ricevuto finalmente il via libera e lunedì 25 febbraio approderà in Aula a Palazzo Madama. Nonostante circa 1.570 emendamenti contenenti le proposte di modifica presentati, non sono state apportate molte correzioni e il testo non contiene grandi cambiamenti. Accelerano i lavori sul decreto in ...

Tav - Via libera al testo Lega-M5S : "Ridiscutere tutto il progetto" : Nonostante i tentativi di salvare la Tav Torino-Lione, con quattro diverse mozioni (presentate da Pd, Forza Italia, FdI e NcI), alla fine la maggioranza gialloverde ha avuto la meglio. L"Aula di Montecitorio ha bocciato le mozioni delle opposizioni, mentre è passata quella targata M5s e Lega. Cosa dice il testo? Impegna il governo a "ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione". In altre parole si riparte da zero. I voti a ...

Tav - Via libera testo M5S-Lega : 261 i sì : 18.38 L'Aula di Montecitorio ha approvato la mozione di maggioranza sulla Tav, targata M5S e Lega. Il testo impegna il governo a "ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione". I voti a favore sono stati 261, 136 i contrari. Bocciate le quattro mozioni presentate dalle opposizioni (Pd, Forza Italia, FdI e NcI)

Primo Via libera della Camera alla riforma costituzionale sul referendum : Sì dell'Aula della Camera alla proposta di legge costituzionale in materia di referendum. Il testo, approvato con 272 voti a favore, 141 contrari e 17 astenuti, ora passa al Senato.A favore della riforma hanno votato M5S e Lega, contro Pd, FI, minoranze linguistiche, mentre Leu e Fdi si sono astenuti. Dopo che il presidente Roberto Fico ha proclamato l'approvazione, tutti i deputati di M5s hanno lungamente applaudito e alcuni di essi si ...

Maltempo - Via libera ai 95.7 milioni per i danni : ecco le Regioni interessate [ELENCO] : “Un ulteriore stanziamento di 95,7 milioni per la realizzazione degli interventi nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a partire dal 2 ottobre 2018, nelle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e nelle province autonome di Trento e Bolzano è stata deliberata nel Consiglio dei ministri di questa ...

Operai forestali - Via libera della III commissione al piano triennale Aosta - Parere favorevole all'unanimità in III Commissione questa ... : Via libera all'unanimità della terza Commissione 'Assetto del territorio', riunita in sede consultiva, al piano lavori 2019-2021 per gli Operai forestali. 'Esprimo soddisfazione per il Parere unanime ...

Erosione - Rossi a Grosseto : 'Governo dia il Via libera per avviare i cantieri entro marzo' : Il rischio che corriamo se dovessero ritardarne ancora l'approvazione? Di non arrivare pronti alla pRossima stagione estiva, sarebbe un danno enorme per la nostra economia e renderebbe vano lo sforzo ...

Omicidio stradale - Via libera della Consulta al giudice di Torino che aveva sollevato il caso : Una donna aveva investito un'anziana provocandole fesioni guaribili in 60 giorni: rischiava la revoca della patente ma ora la sentenza della Corte Costituzionale cambia tutto

Riapre l’aeroporto di Ciampino dopo un principio d’incendio : ENAC e ASL danno il Via libera : L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha disposto la riapertura dell’Aeroporto di Roma Ciampino a tutte le operazioni di volo. Lo scalo era stato chiuso a seguito di un principio di incendio che ieri mattina aveva interessato un magazzino in un’area interrata dell’aerostazione. L’Ente ha ricevuto un riscontro positivo da parte della ASL Roma 2, competente per territorio che, preso atto della documentazione ...

Inter - al Via la vendita libera dei biglietti per la sfida con la Juventus : Il derby d’Italia si avvicina. La sfida tra Inter Juventus accenderà San Siro nella 34° giornata di Serie A, in programma nel weekend del 27 aprile. Ecco le modalità di vendita dei biglietti per assistere al match, ricordando che data e ora devono ancora essere confermate dalla Lega Serie A: vendita libera La vendita libera è iniziata oggi, martedì 19 febbraio alle […] L'articolo Inter, al via la vendita libera dei biglietti per la ...

L.elettorale - Via libera Senato a ddl collegi - passa a Camera : Roma, 19 feb. , LaPresse, - Via libera dall'Aula del Senato con 136 voti favorevoli, 101 contrari e nessun astenuto al disegno di legge sui collegi. Il testo, che modifica in parte le regole ...

Atlantia - Via libera CdA a parere orientamento per rinnovo Board : Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia , in linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina della società, ha approvato, previo parere del Comitato per le Nomine, il parere di orientamento ...