Per 40 nessuno l' ha più vista ma l' ape gigante non si è estinta Ritrovato un esemplare

ACHILLE LAURO/ "Botte - droga? Nessuno mi conosce - sono un buon esempio Per gli altri" : Una infanzia difficile nella povertà, una madre che ha tirato su due fratelli: ACHILLE LAURO si racconta con un post su Instagram

Truffa diamanti : si parla tanto di Vasco Rossi - ma nessuno s’interessa di chi ha davvero Perso tutto : Ci sono frasi insopportabili, quelle che solo a sentirle ci urtano. Tra queste c’è ne una: la classica “Io l’avevo detto!”. Che fastidio. Eppure oggi mi tocca dirlo, io l’avevo detto e, ancora, io so e ho le prove perché di insopportabile in giro c’è molto di più: ci sono quelli che ti stringono la mano con la destra e nella sinistra tengono una pietra, ci sono quelli che guardano i dati anagrafici degli sfregiati e scelgono di raccontare le ...

Mamma porta in grembo Per 13 anni il feto gemello del figlio dato alla luce : nessuno se ne era accorto : Per più di 13 anni ha portato in grembo il feto di sua figlia, gemella mai nata del bambino venuto alla luce 13 anni prima. La storia, incredibile, arriva da Francavilla Fontana, nel...

Michelle Hunziker - ecco Perché sono scappata da Adrian : «Ore e ore girovagando Per lo studio e nessuno prendeva una decisione. Ho fatto la scelta giusta - visto anche il cartone» : Michelle Hunziker In attesa di capire quando tornerà Adrian dopo l’annunciata sospensione, una cosa è certa: Michelle Hunziker c’aveva visto lungo. La svizzera, arruolata in un primo momento per condurre lo show che precede il cartone, ha di fatto tolto la gamba prima del disastro, scappando. Ora spiega le sue ragioni: “Ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. E nessuno prendeva alcuna ...

Si sveglia nel suo letto con le ossa fratturate ma nessuno sa Perché : cosa è emerso dagli esami : Lui non ricorda nulla, i familiari che erano in casa e i condomini non hanno sentito alcun rumore strano. Il giallo di Fano...

Pd - in Transatlantico l'esaltazione dei renziani - il silenzio indispettito degli altri. Ma nessuno difende l'oPerato dei giudici : Partito sotto shock, nervoso, incapace di una lettura fredda di ciò che è accaduto. Ecco un siparietto, alla Camera, per capire il clima. Antonello Giacomelli, uno che la politica la mastica da più lustri, accende l'ennesima sigaretta: "Io proprio non seguo questo ragionamento. Cosa c'entra il Pd con l'arresto dei genitori dell'ex segretario? Non vengono neanche contestati episodi amministrativi che hanno a che fare con la ...

Uomini e Donne - Gianni SPerti sul caso Gian Battista/Claire : "Non credo a nessuno dei due" : E' uno dei casi che sta tenendo banco nel trono over di Uomini e Donne. Gian Battista e Claire sono al centro di una bufera per un presunto accordo su cosa dire e fare in trasmissione. Nelle scorse puntate il filmato in cui i due sono stati inchiodati sul fatto ha fatto parlare i social e Maria de Filippi ne ha tratto le sue conclusioni: "Direi che siamo a posto così. Quel filmato purtroppo per voi parla troppo chiaro".E se la conduttrice ...

Venezia - imprenditore non trova nessuno Per lavorare nel weekend : 'La domenica vogliono riposare' : "La domenica devono riposarsi, devono andare al mare o in montagna, stare con le fidanzate o le mogli. Quindi nessuno accetta questo lavoro". A non trovare potenziali dipendenti questa volta è Mirko ...

Protesta al pronto soccorso Perché nessuno si occupa della mamma : pestato dalle guardie giurate : La madre malata di Behnam Shiravand, 54 anni, è stata portata con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Skane , Svezia . Stava male, non respirava bene. Il figlio si è ...

Brescia - nessuno paga Per l’omicidio di Sana. Il Pakistan assolve i familiari della ragazza : A questo punto la parola beffa non basta nemmeno a rendere l’idea. Perché a quasi un anno dalla sua morte rimane senza colpevoli l’efferato omicidio di Sana Cheema. ...

Brescia - non paga nessuno Per il delitto di Sana : padre - fratello e zio assolti in Pakistan : Un tribunale pachistano ha assolto "per mancanza di prove certe" il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell'aprile del 2018 per costringerla a nozze combinate nel Paese d'origine della famiglia e poi uccisa perché le aveva rifiutate

Balloni : 'Nessuno deve temere nulla - ma tutti possono essere messi in discussione. Per Piunti rispetto e stima' : Quindi conclude: "Lo scopo della politica è, come affermava Aristotele, volere il bene dei cittadini, anche e soprattutto se ciò possa cozzare con gli interessi ed a volte anche con le legittime ...