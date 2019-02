L' Inter smaschera Icardi e i tifosi insorgono | La fascia mettila al

Si finge prete - celebra messa e confessa i fedeli : smascherato un truffatore - l’ira del vescovo che lo ha Interdetto : Alessio Prencipe ha mentito sulla sua identità di monaco e presbitero. E’ questa in sintesi, la comunicazione fatta dal vescovo della diocesi di San Severo, monsignor Giovanni Checchinato. L’uomo si è spacciato per monaco benedettino e prete, e ha celebrato anche messa, oltre a confessare i fedeli, a Torremaggiore, in provincia di Foggia. Dopo “gli ultimi spiacevoli eventi che hanno creato disorientamento, soprattutto nella ...