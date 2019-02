Sassi contro auto Wanda Nara

Non si placa la polemica. Sassi contro l’auto di Wanda : Non si placa la tensione creata intorno al caso Icardi e soprattutto intorno a Wanda Nara, moglie e procuratrice del giocatore dell’Inter. Questa mattina la sua auto è stata colpita da un sasso secondo quando riporta Mediaset Sport e la Gazzetta. Wanda era in auto con i figli verso Como. Non ci sono state conseguenze ma è segno del clima che si è creato dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi e del conseguente cambio per la fascia di capitano. ...

Non c'è pace per Wanda Nara : Sassi contro l'auto mentre viaggiava con i figli : Non c'è pace per Wanda Nara. Dopo le critiche piovutole addosso per il caso Icardi, stamattina la moglie del capitano dell'Inter ha avuto una brutta disavventura assieme ai suoi figli. La Narastava guidando in direzione autostrade, vicino San Siro, quando all'improvviso un sasso ha colpito un finestrino della macchina.Fortunatamente non ci sono state conseguenze, ma l'episodio testimonia come stia salendo la tensione intorno alla famiglia ...

Brusciano - il sindaco su Fb : 'Lancio di Sassi contro di me dalle vedette del clan' : Il sindaco di Brusciano, Napoli,, Giuseppe Montanile, ha denunciato in un video pubblicato su Facebook di aver subito un'aggressione 'da parte di personaggi noti alle forze dell'ordine che fanno da ...

Roma contestata al rientro a Trigoria : uova e Sassi contro il pullman dei giocatori : Tensione a Trigoria dove una trentina di tifosi - delusi dal 7 a 1 rifilato alla Roma dalla Fiorentina in Coppa Italia - hanno aspettato la squadra al rientro nella Capitale insieme a due blindati ...

Vannini - genitori contro la sentenza d'Appello"Hanno asSassinato ancora Marco" : "Sentono di avere subìto una ingiustizia". E' quanto afferma l'avvocato Celestino Gnazi, legale della famiglia Vannini, dopo che la corte d'Assise di Appello di Roma ha abbassato da 14 a 5 anni la condanna nei confronti di Antonio Ciontoli.

Migranti - contestatrice solitaria contro Salvini. La donna - con la bandiera arcobaleno sulle spalle gli urla “asSassino” : “Riportiamo socialità laddove c’era delinquenza”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini consegnando questa mattina al Comune di Roma un villino con box confiscato alla periferia della Capitale, in via Vernio n. 20. “Questo è uno dei 295 beni confiscati e assegnati l’anno scorso in tutti i comuni del Lazio ai cittadini”, spiega Salvini che al suo arrivo, prima di visitare il villino, è stato contestato da una ...

"Sei un cesso" - rabbia social contro l'asSassina di Stefania : Altri, ironicamente, li invitano a seguire un gruppo di cronaca nera. Ed essendo sui social non poteva mancare il gattino. "Povera micia rossetta, la vedrai in cartolina" chiosano commentando la foto ...

Devin Smith presenta la nuova linea di controller a tema AsSassin's Creed II : Ezio Auditore è forse l'assassino più amato dell'intera saga di Assassin's Creed e se volete onorare la sua memoria, la proposta di Devin Smithha potrebbe essere senza dubbio quello che fa per voi.Come riporta Kotaku, Devin Smith (fondatore della compagnia End of Lign Designs) è un artista indipendente specializzato nella creazione di periferiche da gioco e console personalizzate ed ha lanciato una nuova linea di controller PS4\Xbox One dedicati ...

La festa della Lazio finisce male : guerriglia nella notte - Sassi e bombe carta contro la polizia [DETTAGLI] : Una giornata di festa che però si è trasformata in una guerriglia. I tifosi della Lazio si sono riuniti per festeggiare i 119 anni di storia, una data sempre molto importante per il club ma il finale è stato inaspettato. Scontri in piazza della Libertà al centro di Roma, nel dettaglio un gruppo di tifosi con il volto coperto si è staccato dai circa 2500 presenti in piazza e ha iniziato a lanciare bottiglie e altri oggetti contro la polizia ...

Roma - guerriglia tra ultras della Lazio e polizia : Sassi e bombe carta contro gli agenti. Diversi feriti : guerriglia urbana nella notte a Roma, in piazza della Libertà, dove un gruppo di ultras della Lazio, durante i festeggiamenti per i 119 anni del club ha lanciato sassi, bombe carta e bottiglie di vetro contro i poliziotti del reparto mobile intervenuti. Diversi agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. L'articolo Roma, guerriglia tra ultras della Lazio e polizia: sassi e bombe carta contro gli agenti. Diversi ...