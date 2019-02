Anticipazioni Una Vita | Elvira rinuncia a Simon e decide di rinchiudersi in convento

Anticipazioni Una Vita : Diego spezza il cuore ad Olga Dicenta : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola Una Vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra che continua ad appassionare con tanti colpi di scena. Nelle puntate italiane in onda in primavera Diego Alday, dopo essere salvato grazie al fratello Samuel, dimostrerà di non voler rinunciare alla cognata Blanca. In particolare il figlio minore di Jaime, non appena si risveglierà, metterà la parola fine alla relazione con Olga Dicenta ...

Una Vita Anticipazioni : URSULA cerca di “sabotare” la trasfusione tra DIEGO e SAMUEL : DIEGO Alday (Ruben De Eguia) rischierà di morire nelle puntate italiane di Una Vita in onda in primavera: dato che il suo sangue sarà stato contaminato dal mercurio (a causa dei tanti anni di lavoro svolti in miniera), il ragazzo comincerà a stare male e le sue condizioni di salute saranno piuttosto critiche. La situazione avrà così una serie di drammatici sviluppi… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che DIEGO eviterà di curarsi ...

Upas Anticipazioni : Otello porta una triste notizia su Teresa in casa Saviani : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nella settimana che andrà dal 25 Febbraio al 1 marzo 2019, si ritornerà a parlare di Teresa Diacono interpretata da Carmen Scivittaro, la moglie di Otello Testa, assente già da diverso tempo dallo schermo, assenza che non è passata inosservata ai telespettatori che continuano a fare domande sulle reali motivazioni della sua sparizione dal mondo ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×13 : una sparatoria in arrivo : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×13: la trama Giovedì 14 febbraio, in America, andrà in onda il tredicesimo episodio del Medical-Drama Grey’s Anatomy. La ABC, come di consueto, ha rilasciato la sinossi ufficiale che anticipa gli eventi salienti dell’episodio. Molte le novità che interesseranno i medici più famosi di Seattle sia dal punto di vista lavorativo che privato. L’episodio intitolato “I walk the ...

Una Vita Anticipazioni : ELVIRA vuole chiudersi in convento! : Clamorosa decisione in arrivo per ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) nelle prossime settimane di programmazione di Una Vita: la ragazza deciderà infatti di rinunciare per sempre a Simon Gayarre (Jordi Coll) e penserà addirittura di rinchiudersi in convento. Facciamo quindi un breve ripasso della storyline per capire come si arriverà a questa svolta… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avrà inizio quando Arturo (Manuel Regueiro) ...

Una Vita Anticipazioni 14 febbraio 2019 : Elvira svela il segreto di Simon a Maria Luisa : La Valverde decide di confidare all'amica la verità sul legame tra Simon e Susana. Le ragazze non sanno però che qualcuno le sta ascoltando.

Una Vita Anticipazioni 13 febbraio 2019 : Blanca ha timore di Olga : La bella Dicenta si rende conto che sua sorella ha degli strani comportamenti e inizia a temere che le rivelazioni di sua madre corrispondano a verità.

Beautiful Anticipazioni 13 febbraio 2019 : Steffy nega di avere una storia con Bill : Liam accusa l'ex moglie di aver continuato a tradirlo ma la ragazza si difende e giura di non aver nessun coinvolgimento con il magnate.

Beautiful - Anticipazioni italiane : oggi LIAM saprà una verità sconvolgente… : Nelle attuali puntate italiane di Beautiful, il nuovo inganno ordito da Bill Spencer funge da motore principale della narrazione: l’editore spera che, usando i figli LIAM e Wyatt come pedine, riuscirà ad avere Steffy, rimediando all’errore che rimprovera a se stesso (ovvero l’aver rinunciato alla ragazza anni fa). Beautiful, puntate italiane: STEFFY svela a LIAM che è stata TAYLOR a sparare a BILL Tuttavia l’episodio in ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 642 di Una VITA di mercoledì 13 febbraio 2019: Samuel trova la tenuta Alday totalmente a soqquadro e crede che sia stato Diego prima di partire. Olga entra di notte nella stanza di Blanca e Samuel e lascia un uccellino morto sulla finestra. Blanca mette insieme tutti i tasselli, iniziando a temere che Ursula abbia ragione e che Olga voglia farle del male. Il marito le propone di andare al Bosco delle Dame alla ricerca di ...

Una Vita - Anticipazioni : Lolita dà un pugno a Ramon dopo averlo scambiato per Belarmino : Nel corso delle prossime puntate di Una Vita assisteremo all'arresto di Antonito. Il fidanzato di Lolita, infatti, verrà condotto dietro le sbarre dopo essere stato coinvolto da Belarmino in una truffa ai danni del municipio. L'anziano scomparirà nel nulla con tutto il denaro destinato alla costruzione del monumento dedicato ai caduti in guerra. Una Vita: Ramon, Lolita e Felipe in aiuto di Antonito Dagli spoiler di Una Vita si apprende che ...

Upas Anticipazioni : Franco finisce in ospedale dopo una violenta aggressione : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “un posto al sole”. Per la settimana che andrà dal 25 febbraio al 1 marzo 2019 saranno moltissimi i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti il concretizzarsi della vendetta di Gaetano Prisco nei confronti di Franco Boschi che, dopo una violenta aggressione, finirà dritto in ospedale generando ansia e preoccupazione tra i suoi cari. Non ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Adela riconosce in Basilio una vecchia conoscenza! : Adela conosce il suo persecutore, vediamo cosa rivelano spoiler provenienti dalla Spagna sull'identità dell'uomo.