Made in Italy | con il metallo 100% riciclabile sostenibilità e km zero

DL semplificazioni - Coldiretti : “E’ legge l’etichetta Made in Italy” : Diventa legge l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti per valorizzare la produzione agroalimentare nazionale e consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori contro gli inganni dei prodotti stranieri spacciati per Made in Italy. Ad annunciarlo è il presidente della Coldiretti Ettore Prandini dopo il voto di fiducia alla Camera sul Dl semplificazioni che, assieme alla moratoria alle trivelle, contiene la norma ...

Made in Italy : un primato in ascesa : Il “Made in” continua a fare notizia. Basta lanciare una ricerca nel motore più usato al mondo e i risultati evidenziano peculiarità diverse per ogni Paese del globo, ma quelle italiane, legate alla moda, al food e al design, conservano le prime posizioni. Anzi il trend migliora nell’ultimo anno, soprattutto in termini numerici. “Made IN Italy” – La ricerca sul web di “Made in Italy” infatti ha ottenuto grandi ...

Il Made in Italy diventa una serie tv (spoiler : Raoul Bova sarà Armani) : La lavorazione è ancora in corso, ma attorno a quella che si preannuncia come la serie tv evento del prossimo autunno si sta già sollevando un polverone di passaparola, rumors, indiscrezioni. Perché tanto interesse? made in Italy (questo il titolo) è la prima serie tv che racconta la nascita della moda italiana negli anni Settanta e che utilizzerà gli abiti e gli accessori originali dell’epoca, provenienti direttamente dagli archivi di quei ...

Auto usate - un algoritmo ne calcola la vita residua. Ed è Made in Italy : Non conosce crisi il mercato italiano dell’usato a quattro ruote: tanto che nel 2018 più della metà delle vendite del settore Automotive era di “seconda mano”. Parliamo di un campo che da lavoro a oltre 157mila aziende che operano nella compravendita e a circa 440mila addetti. Per questo, al fine di aiutare gli acquirenti a scegliere la propria Auto usata in maniera più consapevole, un team di ricerca del Politecnico di Torino ha messo a ...

Raoul Bova : "L'accoglienza ci contraddistingue - ma bisogna dar sicurezza ai nostri figli. Il Made in Italy? Dovremmo esserne fieri" : È felice oggi Raoul Bova: papà per quattro volte, si dice oggi sereno e immerso in un mondo nuovo. La sfera famigliare lo arricchisce sempre di più ogni giorno, dice, e con l'arrivo della piccola Alma torna il sorriso e la serenità di un momento intenso coni sui quattro figli. È immerso nel lavoro con diverse nuove produzioni nazionali e internazionali, e dove interpreterà ruoli diversi da quelli a cui ...

Raoul Bova diventa Giorgio Armani. Made in Italy anni 70 - la nascita della moda italiana sbarca in TV : Per ricreare il glamour indimenticabile di quegli anni, vengono utilizzati gli abiti originali delle case di moda più prestigiose che negli anni '70 conquistarono il mondo della moda: Krizia, Missoni,...

Made in Italy : la mano robotica impiantata in Svezia è nata a Pisa : Scienza 19 aprile 2018 Medici robot / La riabilitazione robotica: RONDA L'intervento chirurgico è stato eseguito a Goteborg, nello Sahlgrenska University Hospital, dai chirurghi Richard Brånemark e ...

Ernia del disco : ecco come prevenirla e combatterla rapidamente con terapia laser Made in Italy brevettata : Le ernie discali rappresentano un’anomalia della colonna vertebrale molto diffusa e con cui addirittura 4 italiani su 5 saranno costretti a convivere nel corso della propria vita. Da Milly Carlucci a Barbara D’Urso, fino ad arrivare a Gianluigi Buffon e Robbie Williams, sono molteplici i personaggi del mondo dello spettacolo ad aver sofferto di tale patologia. Le ernie discali si manifestano soprattutto nella fascia d’età tra i 35 ed i 45 ...

Made in Italy - Coldiretti : esportazioni di ortofrutta crollate del 12% nel 2018 : Le esportazioni di ortofrutta Made in Italy sono crollate del 12% nel 2018 su valori minimi dell’ultimo decennio sotto i 4 miliardi di chili: il dato emerge da una analisi della Coldiretti in vista del Fruit Logistica di Berlino, la principale fiera internazionale di settore in Europa alla quale partecipa il 6 e 7 febbraio il presidente Ettore Prandini. Un motivo di forte preoccupazione degli operatori diretti in Germania dove si consuma ...

Allarme olio Made in Italy - produzione crolla del 57% : Teleborsa, - Nel 2019 addio a 6 bottiglie di extravergine Made in Italy su 10 sugli scaffali dei supermercati per effetto del crollo del 57% della produzione che scende ad appena 185 milioni di chili, ...

Allarme olio Made in Italy - produzione crolla del 57% : Nel 2019 addio a 6 bottiglie di extravergine Made in Italy su 10 sugli scaffali dei supermercati per effetto del crollo del 57% della produzione che scende ad appena 185 milioni di chili, su valori ...

Accord di libero scambio Ue-Giappone : festeggia Made in Italy : L'Accordo mira a creare la più grande zona di libero scambio del mondo, coprendo un quarto dell'economia mondiale e riducendo le tariffe sui flussi commerciali per oltre $ 200 miliardi di dollari. ...

UE - Coldiretti : via libera in Giappone al falso Made in Italy : Via libera in Giappone al falso Made in Italy, dal Grana al Parmesan, dall’Amarone al Greco di Tufo fino a molte altre imitazioni dei prodotti nazionali piu’ tipici che potranno essere liberamente prodotte e commercializzate in Giappone. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’evidenziare gli effetti dell’entrata in vigore all’accordo di libero cambio tra Unione Europea e Giappone JEFTA che, come prevedibile, peggiora le condizioni fissate ...