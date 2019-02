NBA | All-Star Game | Michael Malone sarà l' allenatore della squadra di LeBron James

NBA 2019 - i risultati della notte (3 Febbraio) : vittorie per Golden State - Denver e Milwaukee. Belinelli protagonista - Harden e Doncic trascinatori di Houston e Dallas : Undici partite nella notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli e l’azzurro è stato protagonista nella vittoria dei San Antonio Spurs in casa contro i New Orleans Pelicans per 113-108. Buona prestazione del nativo di San Giovanni in Persiceto che ha messo a referto 17 punti (7/10 dal campo), risultando il secondo miglior marcatore della squadra dietro al solo LaMarcus Aldridge, autore di 25 punti e 14 rimbalzi. In campo tantissime big e ...

All-Star Game NBA 2019 – Scelto il sostituto di Oladipo : prima convocazione per D’Angelo Russell : Dopo l’infortunio accorsogli lo scorso 23 gennaio, Victor Oladipo non potrà prendere parte all’All-Star Game NBA 2019: al suo posto convocato D’Angelo Russell Dopo aver svelato l’intero lotto dei titolari del prossimo All-Star Game NBA, la lega ha reso note anche le riserve, fra le quali però figura il nome di Victor Oladipo, infortunatosi lo scorso 23 gennaio. Il problema fisico della stella dei Pacers durerà fino a fine stagione, dunque ...

Mercato NBA : Anthony Davis - i Lakers offrono Lonzo Ball - Kyle Kuzma e Rajon Rondo : New Orleans continua a ripetere che non c'è fretta, che deciderà con calma come muoversi e cosa scegliere di accettare in cambio di Anthony Davis. I Lakers però nel frattempo la loro prima offerta l'...

NBA - Danilo Gallinari : 'L'infortunio? Non ho una data certa - spero di rientrare a breve' : Come sta Danilo Gallinari, dopo che il problema alla schiena lo ha costretto a uscire contro Golden State e a saltare le ultime sette gare? "Sto meglio, sto migliorando giorno per giorno, vediamo un ...

All-Star Game NBA 2019 – Riunione Bucks! Coach Budenholzer allenerà il Team Antetokounmpo : Mike Budenholzer sarà l’allenatore del ‘Team Antetokounmpo’ all’All-Star Game NBA 2019: il Coach dei Bucks ritroverà la sua stella e forse anche Khris Middleton ‘Sfida nella sfida’ quella della notte fra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Ad affrontarsi, oltre alle due squadre che si giocheranno la testa della Eastern Conference fino a fine stagione, erano presenti anche i due Coach candidati ad allenare ...

NBA - il fallo in attacco di Stephenson - non fischiato - che ha deciso il derby di L.A. : Gli arbitri, come tutti del resto, sbagliano e alle volte neanche la possibilità di rivedere un'azione al replay può cambiare le cose. È quanto successo nel finale del derby tra Lakers e Clippers, ...

NBA - All-Star Game 2019 : annunciate le riserve - incredibile l’assenza di Doncic : NBA, All-Star Game 2019: non è presente in lista Luka Doncic nonostante lo spettacolo offerto, ad Est c’è Oladipo che verrà sostituito NBA, All-Star Game 2019: è stato fatto fuori Doncic. L’impostazione gerarchica della Lega ha colpito ancora, con uno dei migliori giocatori di questo inizio di stagione, tra i più votati dal pubblico per l’evento di Charlotte, che è finito fuori dalla lista dei convocati. Probabilmente ...

NBA - LeBron James torna in campo e i Lakers vincono il derby all'overtime : L.A. Clippers-Los Angeles Lakers 120-123 OT I Lakers, che hanno tenuto nascosta l'evoluzione dell'infortunio di LeBron James per 40 giorni, non potevano che chiudere con un colpo di scena la saga che ...

NBA - All-Star Game 2019 - i nomi delle 14 riserve : le foto : Ecco i nomi delle 14 riserve , sette dalla Eastern e sette dalla Western Conference, che scenderanno sul parquet a Charlotte nella partita delle stelle del prossimo 18 febbraio. Tra una settimana i ...

NBA – Anthony Davis - i Lakers intavolano l’offerta : la palla ora passa ai Pelicans : I Lakers vogliono Anthony Davis, presentate 5 possibili opzioni ai Pelicans per portare a Los Angeles il centro statunitense Anthony Davis è ufficialmente un obiettivo di mercato dei Lakers. La franchigia californiana, secondo il Los Angeles Times, ha intavolato l’offerta per il centro dei Pelicans, prospettando 5 possibili opzioni alla squadra di New Orleans. Magic Johnson e Dell Demps, grazie ad una serie di telefonate, si sono ...

NBA - Porzingis a Dallas con Doncic - New York riparte da Smith : E' successo tutto molto in fretta, ma è successo. Kristaps Porzingis in mattinata ha detto a New York di essere estremamente preoccupato per il futuro della franchigia e poche ore dopo è diventato un ...

Mercato NBA : Kristaps Porzingis saluta i Knicks e passa ai Dallas Mavericks : Una notizia inattesa scuote il Mercato NBA. I Dallas Mavericks e i New York Knicks hanno trovato l'accordo per uno scambio che coinvolge sette giocatori e probabilmente una scelta al Draft, il cui ...

NBA All-Star Weekend - i roster del Rising Stars : c'è Luka Doncic : Per il quinto anno consecutivo si affronteranno squadre di giocatori al primo o al secondo anno degli Stati Uniti contro quelli provenienti dal Resto del Mondo. Ecco i roster delle due squadre che si ...

NBA risultati : Thunder alla 6ª di fila - i Pelicans 'esorcizzano' Harden : Inarrestabili Thunder: il sesto successo consecutivo arriva grazie ai 37 punti di Paul George, che costringe i combattivi Magic a inchinarsi. I Pelicans, dopo lo shock per la richiesta di Anthony ...