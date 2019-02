Maltempo Modena | ancora chiusi alcuni ponti su Panaro e Secchia

Maltempo : ponti chiusi nella notte a Modena : ponti chiusi nella notte a Modena, dove la piena dei fiumi Secchia e Panaro ha interessato il territorio comunale, con il colmo registrato dopo le 14. Solo verso sera i livelli hanno iniziato a scendere, rimanendo pero’ al di sopra di quelli di guardia. Per questo motivo Ponte Alto e ponte dell’Uccellino sul Secchia, chiusi alle 7 della mattina, rimarranno chiusi anche nella notte, cosi’ come il ponte di via Curtatona sul ...

Maltempo Modena : monitoraggio notturno dei fiumi - possibile chiusura dei ponti : A seguito dell’allerta arancione per criticità idraulica diramato dall’Agenzia regionale di protezione civile per domani, i tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena, con la collaborazione del coordinamento comunale dei volontari di Protezione civile, hanno attivato il monitoraggio, anche notturno, dei corsi d’acqua del nodo idraulico modenese, con particolare attenzione per i fiumi Secchia e Panaro. L’Agenzia ...

Maltempo - allerta neve a Modena : monitoraggio attivo e mezzi pronti : In vista della probabile nevicata attesa per la giornata di domani, mercoledì 30 gennaio, i tecnici del settore Lavori pubblici del Comune di Modena hanno iniziato il monitoraggio della situazione, fa sapere in una nota l’amministrazione cittadina. allertati anche i mezzi spargisale che effettueranno uscite nel corso della giornata, nel caso in cui le condizioni meteo lo richiedano, per prevenire la formazione di ghiaccio, in particolare ...