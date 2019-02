Femminicidio a Bergamo | giovane uccisa con una coltellata al cuore dall' ex partner

Blastingnews

(Di domenica 3 febbraio 2019) Non sono bastate le innumerevoli denunce sporte nei confronti dell'uomo che diceva di amarla, per evitare un ennesimoannunciato: a farne le spese è stata unadi 25 anni diMarisa Sartori. Uno zio dellaha commentato questa terribile vicenda dicendo che purtroppo era immaginabile che finisse così: ''Era da sapersi che finiva cosi'', le parole rilasciate a caldoo zio. A mettere fine alla vita delladonna è stato l'ex ragazzo di quest'ultima, Arjoun Ezzedine, un tunisino di 35 anni. Il delitto è stato portato a termine con unache ha trafitto ildi Marisa, spegnendo per sempre la sua vita e i suoi sogni. Questo è accaduto a Curno, un paesino in provincia di. Il movente prefigurato dai carabinieri è la mancata rassegnazione da parte del tunisino, all'imminente fine di quella relazione già contrassegnata da episodi ...