Gli appalti agli amici di via Marina; il teste | mai visto nulla di simile

Tav - esposto del Pd alla Corte dei conti per lo stop aGli appalti : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa sapere che il governo sta lavorando e che 'tra poco pubblicheremo le nostre decisioni' sulla Tav. Le polemiche però non si placano. L'ex ministro alle ...

Ora i Sì Tav guardano al Senato. Il Pd : "Subito una mozione per sbloccare Gli appalti" : L'Italia, secondo me, ha più bisogno di energia, strade, autostrade e ferrovie' spiega il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo alla scuola di formazione politica della ...

Il senatore del Pd Mauro Laus presenterà la mozione per sbloccare Gli appalti per la Tav : "Finché il Parlamento esiste, usiamolo. Lunedì depositerò, come primo firmatario, una mozione che impegna il Governo a procedere, in tempi brevi, alla prosecuzione dei lavori della linea ferroviaria Torino-Lione sbloccando gli appalti in capo a Telt". Ad annunciare l'iniziativa è il senatore torinese del Pd, Mauro Laus. "Tra i manifestanti di ieri a Torino erano presenti esponenti di maggioranza del Governo - osserva ...

BIM - obbligatorio dal 1° gennaio per Gli appalti superiori a 100 milioni di euro : Il BIM, Building Information Modeling, è da ieri obbligatorio per tutti gli appalti che superano i 100 milioni di euro. Dal 2025 la norma varrà anche per tutti i nuovi progetti. Vediamo di che si tratta e a chi è rivolto. Dal 1° gennaio 2019 obbligatorio il BIM per gli appalti di almeno 100 milioni di euro, dal 2025 l'obbligo varrà per tutti i nuovi progetti SI tratta di una vera e propria rivoluzione, quella in vigore dal primo giorno di questo ...

Codice deGli appalti - il sindaco : 'Pd contro le imprese grossetane - Ariganello non conosce la politica'

"Basta voti al buio e il tetto di 150mila euro per Gli appalti senza gara è contro la nostra storia" : "Basta voti al buio e il tetto di 150mila euro per gli appalti senza gara è contro la nostra storia". Lo dice a Repubblica, Elena Fattori, la senatrice del M5S sotto procedimento da parte dei probiviri per il mancato voto di fiducia sul decreto sicurezza. "Possono espellermi - avverte -, ma io non mi dimetto". Sulla manovra spiega: "Ho detto che è l'ultima cosa che voto al buio e lo confermo. C'era il rischio dell'esercizio ...

SoGlia appalti a 200mila euro - Raffaele Cantone critico : “Rischio infiltrazioni criminali” : Il presidente dell'Autorità Anti-corruzione, Raffaele Cantone, critica la norma che prevede l'aumento della Soglia per l'affidamento diretto degli appalti comunali: "Questa norma non aiuterà i funzionari morosi, mentre consentirà a quelli disonesti di fare il buono e il cattivo tempo. Basti ricordare che tutto il sistema di Mafia Capitale si reggeva sugli affidamenti diretti. Sotto 150.000 euro non è prevista neanche la certificazione antimafia ...

Soglia deGli appalti a 200mila euro - Conte difende la misura : “Dobbiamo spendere per crescere” : "Questa norma la conosco bene e ne rivendico l'utilità e l'efficacia. Tra i primi progetti dell'esecutivo c'è stato il quello sull'anticorruzione e il nostro percorso è molto chiaro: vogliamo rivoltare questo Paese come un calzino. Non c'è crescita economica. Noi dobbiamo puntare alla crescita economica e allora le chiedo come possiamo crescere se gli appalti sono fermi?", ha dichiarato il premier Conte durante la conferenza stampa di fine ...

Cantone boccia la riforma deGli appalti : "Aiuta i funzionari disonesti" : Con la nuova normativa, la Pubblica amministrazione potrà affidare lavori senza gara d' appalto nelle opere di importo compreso tra 40 mila e 150 mila euro. L'unico requisito richiesto è la ...

Raffaele Cantone : "La norma suGli appalti prevista in manovra? Un aiuto ai funzionari disonesti" : A Raffaele Cantone la modifica delle regole sull'affidamento degli appalti, prevista in manovra, non piace. Il presidente dell'Anac spiega il perché in una lunga intervista al Fatto Quotidiano. Con la nuova normativa la Pubblica amministrazione potrà affidare lavori senza gara d'appalto nelle opere di importo compreso tra 40 mila e 150 mila euro. Unico requisito richiesto: la consultazione di tre operatori economici scelti a ...

Gli appalti senza gara : ora aumenta la soglia : ... 'Questo innalzamento rivela una sottovalutazione del rischio di come queste nuove regole possano favorire le organizzazioni mafiose, da sempre attente al mondo delle opere pubbliche. Che sia una ...

Manovra - passa la norma ingrassa-corrotti : sale la soglia deGli appalti senza gara : Questo innalzamento rivela una sottovalutazione del rischio di come queste nuove regole possano favorire le organizzazioni mafiose, da sempre attente al mondo delle opere pubbliche. Che sia una ...

Cdm : approvato decreto legislativo su fatturazione elettronica neGli appalti pubblici

