Neve | non solo disagi | ecco chi scodinzola contento VIDEO

Maltempo e Neve a Firenze - il sindaco : “Scuole chiuse? Non ci sono le condizioni” : “I vigili del fuoco ci hanno fatto sapere che non ci sono stati interventi di particolare rilievo. Ripeto invito a non usare motorino e moto che sono particolarmente pericolosi con ghiaccio e qualche nevicata. Non ci sono le condizioni al momento per chiudere le scuole“: lo ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella. “Le scuole sono tutte allertate. Abbiamo sacchi di sale pronti ad essere utilizzati agli ingressi di tutte ...

Milan - idea Deulofeu. E non si molla GroeNeveld : Mercato ancora attivo anche per il Milan, che pure ha già fatto le sue mosse. E che mosse: ciao Higuain, dentro Paquetà e Piatek.L'ultima voce è quella che porta a un cavallo di ritorno, Gerard ...

Maltempo - Ciclone Polare al Sud : Basilicata sommersa dalla Neve - piogge torrenziali e freddo in Puglia. E non è ancora finita [GALLERY] : 1/20 ...

Freddo e Neve in Basilicata : grande nevicata a Potenza - non mancano i disagi : E' la Basilicata una delle regioni più colpite dal maltempo e dalle nevicate in queste ultime ore. Freddo e neve stanno interessando soprattutto l'area del potentino, dove non mancano i disagi. La...

Meteo - il maltempo non molla : ancora tanta Neve e temperature in picchiata : Il maltempo non molla. Dopo la neve ecco il gelo artico. Da diversi giorni infatti l’Italia è in balia di un profondo vortice di bassa pressione che sta dispensando forte maltempo su molte Regioni. Nelle prossime ore è atteso comunque un graduale miglioramento al settentrione mentre sul resto d’Italia il tempo rimarrà fortemente compromesso con il ciclone mediterraneo pronto a scatenarsi. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che a partire da ...

Neve su provincia Bologna ma non disagi : ANSA, - Bologna, 24 GEN - Da ieri sera e per tutta la notte nevicate di diversa intensità hanno interessato Bologna e provincia. Al momento risulta regolare la circolazione in città e nel nodo viario ...

Frosinone : Crisetig al BeNevento - domani le visite : Secondo Sky Sport , è affare fatto il passaggio al Benevento del centrocampista classe '93 del Frosinone Lorenzo Crisetig. La formula è quella del prestito, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie ...

Neve a Pordenone e mezzi spargisale in azione : Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio è entrato in funzione il piano antighiaccio e Neve predisposto dal Comune: alle 3 circa sono partiti i mezzi per spargere il sale sulle strade e hanno terminato ...

E' in arrivo la Neve ma non su Roma : Roma, 21 gen., askanews, - Manca davvero poco a quella che sarà una settimana di gelo e neve che si abbatterà su tutte le regioni Centro-Settentrionali, in un primo momento, e poi anche al Sud, tra ...

Il Milan non si ferma : rossoneri a un passo dall'accordo per GroeNeveld (RUMORS) : Il Milan sarebbe ad un passo dal piazzare l'ennesimo colpo di mercato dopo l'arrivo di Paquetà e quello quasi ufficiale di Piatek. Dopo averlo seguito a lungo tramite il proprio team di scouting, i rossoneri hanno infatti deciso di provare a chiudere con il Bruges per Arnaut Danjuma Groeneveld, esterno offensivo olandese già nel mirino di parecchi club della Premier League. Calciomercato Milan, una nuova 'freccia' per Rino Gattuso Come già ...

Rigopiano - la madre di una vittima : 'A mio figlio serviva uno spazzaNeve - non fiori' : 'Il presidente della Repubblica continua a mandare fiori, ma cosa se ne fa mio figlio dei fiori? Aveva bisogno dello spazzaneve'. Sono le parole disperate della madre di una delle vittime dell'hotel ...

Il BeNevento piomba su due elementi del Frosinone - : Benevento attivo in questi giorni di mercato. Il ds Pasquale Foggia, riporta Ottopagine.it, mercoledì era a Milano per intavolare una trattativa con il Frosinone per due giocatori: piace il ...

Previsioni Meteo - lo stratwarming scatena il “Vortice Polare” : intensa ondata di freddo e Neve in arrivo sull’Europa occidentale - ma non sarà Burian [MAPPE] : 1/10 ...

Inter-BeNevento - Spalletti : “questo non è calcio” : ‘Non è partita, non è calcio, non è divertimento’. Sono le dichiarazioni del tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti,al termine della partita giocata a porte chiuse contro il Benevento in Coppa Italia. “Sono tantissimi i tifosi penalizzati, non vogliamo giocare in questa maniera qui – ha proseguito -. Dobbiamo trovare soluzioni differenti” Lo stadio vuoto non ha creato comunque problemi all’ Inter ...